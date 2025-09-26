26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!
BİM, 26 Eylül 2025 Cuma günü satışa sunulan yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Eylül ayının son fırsatlarıyla dolu olan katalogda özellikle mutfak ve pastacılık ürünleri dikkat çekiyor. Krem şanti, çikolatalı puding, pudra şekeri ve pasta süsleme çeşitlerinin yanı sıra kahveseverler için filtre kahve, çekirdek kahve ve çözünebilir kahve seçenekleri de alıcısıyla buluşacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2025 13:40