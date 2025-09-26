Viral Galeri Viral Liste 26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!

26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!

BİM, 26 Eylül 2025 Cuma günü satışa sunulan yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Eylül ayının son fırsatlarıyla dolu olan katalogda özellikle mutfak ve pastacılık ürünleri dikkat çekiyor. Krem şanti, çikolatalı puding, pudra şekeri ve pasta süsleme çeşitlerinin yanı sıra kahveseverler için filtre kahve, çekirdek kahve ve çözünebilir kahve seçenekleri de alıcısıyla buluşacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2025 13:40
26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!

Bu hafta BİM'in Cuma indirimlerinde birbirinden cazip fırsatlar sizleri bekliyor! Tam otomatik kahve makinesinden airfryer'a, LEGO setlerinden mutfak ürünlerine kadar pek çok üründe sürpriz indirim başladı. Kataloğun öne çıkan diğer ürünleri arasında atıştırmalıklar, çikolata çeşitleri ve sonbahar sofralarını renklendirecek birçok ürün yer alıyor. Krem şanti, pastacı kreması çeşitleri, pudra şekeri ve dekoratif süslemeler bu haftanın göze çarpan ürünleri arasında bulunuyor. Peki 26 Eylül BİM aktüel kataloğunda hangi avantajlar sunuluyor? İşte dikkat çeken fırsatlar ve fiyat listesi…

26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!

26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG LİSTESİ

Kumtel Beyaz/Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 9.450 TL
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi: 15.990 TL
Kumtel XXL Midi Fırın: 3.190 TL
Philips Airfryer: 3.790 TL
Fakir Brilla Buharlı Ütü: 1.375 TL

26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!

LG 55' 4K HDR10 Nanocell TV: 32.900 TL
Polisan Aqua Tavan Boyası: 499 TL
Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası: 399 TL
SGS Robot Fırça Plastik Saplı 3 No'lu: 89 TL

26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!

Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri: 179 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri: 149 TL
Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri: 35 TL
Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri: 149 TL
Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri: 55 TL

26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!

Desenli Emaye Tencere: 429 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler: 319 TL
Benante Pasta Tabağı 4'lü 20 cm: 219 TL
Glass in Love Cam Kurabiyelik: 129 TL
Lav Lal Su Bardağı: 89 TL

SON DAKİKA