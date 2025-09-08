250 bin TL Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Başkan Erdoğan evlenecek gençlere müjdeyi verdi! Kredi desteği 250 bin TL’ye çıkarıldı

Başkan Erdoğan yüz binlerce genci yakından ilgilendiren kredi desteğine ilişkin "2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz." dedi ve şunları söyledi:

"Ayrıca 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."