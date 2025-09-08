250 bin TL Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Başkan Erdoğan evlenecek gençlere müjdeyi verdi! Kredi desteği 250 bin TL'ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada evlenecek çiftlere müjde vererek "Aile ve gençlik fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda başvuru detaylar paylaşılarak "Her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa kredi miktarını 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükseltiyoruz. Başvuruları ekim ayı itibarıyla almaya başlıyoruz. Ailelerimizin gücü, geleceğimizin teminatı." denildi. Evlenecek yüz binlerce genç evlilik kredisine başvurunun detaylarını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki 250 bin TL evlilik başvurusunda şartlar neler? Evlilik kredisi şartları, Evlilik kredisine kimler başvurabilir? Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
