250 bin TL Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Başkan Erdoğan evlenecek gençlere müjdeyi verdi! Kredi desteği 250 bin TL’ye çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada evlenecek çiftlere müjde vererek "Aile ve gençlik fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda başvuru detaylar paylaşılarak "Her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa kredi miktarını 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükseltiyoruz. Başvuruları ekim ayı itibarıyla almaya başlıyoruz. Ailelerimizin gücü, geleceğimizin teminatı." denildi. Evlenecek yüz binlerce genç evlilik kredisine başvurunun detaylarını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki 250 bin TL evlilik başvurusunda şartlar neler? Evlilik kredisi şartları, Evlilik kredisine kimler başvurabilir? Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2025 21:36
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada evlenecek çiftlere müjde vererek "Aile ve gençlik fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan yüz binlerce genci yakından ilgilendiren kredi desteğine ilişkin "2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz." dedi ve şunları söyledi:

"Ayrıca 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının artırılacağını, her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi miktarının 250 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

BAKANLIK BAŞVURU DETAYLARINI AÇIKLADI

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aile Yılı'nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiği belirtildi.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının artırılacağı kaydedilen paylaşımda, "Her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa kredi miktarını 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükseltiyoruz. Başvuruları ekim ayı itibarıyla almaya başlıyoruz. Ailelerimizin gücü, geleceğimizin teminatı." ifadeleri kullanıldı

