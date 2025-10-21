Viral Galeri Viral Liste 24 Ekim BİM aktüel katalog: BİM’de kış hazırlığı başladı! Çift yönlü ısıtıcı 1.190 TL, terlik çeşitleri 65 TL

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilerin ilgisini çekecek indirimli ürünlerle dolu yeni aktüel kataloğunu yayımladı. 24 Ekim tarihinden itibaren geçerli olan kampanyada, kış hazırlığına yönelik ısıtıcılar, ev tekstili ürünleri, mutfak gereçleri ve elektronik cihazlar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki BİM kataloğunda hangi indirimler bulunuyor? İşte 24 Ekim BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:54
BİM, 24 Ekim aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı, satışa çıktı. Soğuk havalara hazırlık yapmak isteyenler için çift yönlü şömine ısıtıcı, fanlı ısıtıcı ve yağlı radyatör modelleri bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Mutfak tutkunları için tencere setlerinden saklama kaplarına, ev konforuna önem verenler içinse yumuşak ev terliklerinden peluş battaniyelere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla satışta. İşte 24 Ekim BİM aktüel kataloğu...

24 EKİM BİM AKTÜEL KATALOG

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV: 16.900 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 8.990 TL
Altus Mini Ütü: 790 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 699 TL
Keysmart Dikey Süpürge: 1.299 TL
Tüy Toplayıcı: 175 TL

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.190 TL
Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör: 2.390 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı: 1.849 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı: 699 TL

Maxfit Titreşim Veren Spor Aleti: 2.199 TL
North Pacific Denge Topu Bosu: 1.090 TL
Max Mini Step Aleti: 389 TL
Max Pilates / Yoga Topu: 259 TL
Max Pvc Dambıl 1 Kg / 2 Kg / 5 Kg: 149 TL / 259 TL / 579 TL

3D-2D Çift Taraflı Puzzle: 279 TL
Fresh Metal Burnin Key Arabalar: 139 TL
Kaslı Kostüm: 749 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım: 249 TL

