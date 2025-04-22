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23 Nisan AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri değişiyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde coşkuyla kutlanırken, tatili değerlendirmek isteyen birçok vatandaş da AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. 23 Nisan bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Alışveriş yapmak veya etkinliklere katılmak isteyenler, alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki 23 Nisan'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? Saat kaçta açılacak? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:28
23 Nisan AVM’ler açık mı? Alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri değişiyor mu?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, resmi tatil olması sebebiyle okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektörde ise işleyiş kuruma göre değişiklik gösterebiliyor. Vatandaşlar alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki 23 Nisan AVM'ler açık mı, kapalı mı? Alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatleri değişiyor mu?

23 Nisan AVM’ler açık mı? Alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri değişiyor mu?

23 Nisan'da AVM'ler Açık mı?


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil kapsamında olsa da, Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri, özel günlerde kapılarını ziyaretçilere açmaya devam edecek. Çocuklara yönelik etkinliklerle dolu dolu geçmesi beklenen 23 Nisan'da, AVM'ler ailelerin uğrak noktası olacak.

23 Nisan AVM’ler açık mı? Alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri değişiyor mu?

Genel uygulamaya göre, AVM'ler 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluğa bağlı olarak kapanış saatleri uzayabiliyor. Ziyaret etmeyi planladığınız AVM'nin özel uygulamaları ve etkinlik programı hakkında bilgi almak için ilgili AVM'nin resmi duyurularını takip edebilirsiniz.

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