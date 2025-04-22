23 Nisan AVM’ler açık mı? Alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri değişiyor mu?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, resmi tatil olması sebebiyle okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektörde ise işleyiş kuruma göre değişiklik gösterebiliyor. Vatandaşlar alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki 23 Nisan AVM'ler açık mı, kapalı mı? Alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatleri değişiyor mu?