23 Nisan AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri değişiyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde coşkuyla kutlanırken, tatili değerlendirmek isteyen birçok vatandaş da AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. 23 Nisan bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Alışveriş yapmak veya etkinliklere katılmak isteyenler, alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki 23 Nisan'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? Saat kaçta açılacak? İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:28