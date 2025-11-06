Viral Galeri Viral Liste 2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Çalışanlar için altın yıl olacak! Yeni yılda toplam kaç gün tatil yapılabilecek? Gün gün izin planı…

Milyonlarca çalışan tarafından beklenen 2026 yılı resmi tatil takvimi belli oldu. Yeni yılda resmi tatillerin büyük bölümü hafta içine denk geliyor. Peki toplam kaç gün tatil yapılabilecek? En uzun tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor? Konuya ilişkin tüm ayrıntıları Mali Müşavir İsmet Çetinkaya A Haber canlı yayınında aktardı.

2026 yılı resmi tatil takvimi belli oldu. Resmi ve dini bayramların hafta içine denk gelmesiyle çalışanlar, yıl boyunca uzun dinlenme aralıklarına sahip olabilecek. İzinlerin doğru planlanması halinde tatil dönemleri uzayabilecek. Peki resmi tatiller hangi güne denk geliyor, en uzun tatil ne zaman? İşte uzman açıklamaları ile merak edilen detaylar…

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ AÇIKLANDI

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milyonlarca çalışan tarafından merak edilen 2026 resmi tatil takvimi açıklandı. Yeni yılda hem kamu hem özel sektör çalışanlarını ilgilendiren resmi ve dini bayramların büyük bölümü hafta içine denk geliyor. A Haber canlı yayınında konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, izin günlerinin doğru planlanması halinde çalışanların uzun tatil dönemlerinden faydalanabileceğini belirtti.

RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

İsmet Çetinkaya, 2026 yılında resmi tatillerin nasıl değerlendirilebileceğini tek tek açıkladı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılında hem kamuda hem de özel sektörde resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri var. Şimdi izah edeceğimiz resmi tatilleri hafta sonu tatilleriyle bağlanarak yıllık izin kullanıldığı zaman maksimum faydalı tatiller nasıl faydalanılacak? Burada açıkçası 30 Ağustos Zafer Bayramı hariç diğer tüm resmi ve dini bayramlarda hafta içine denk geliyor. Aslında çalışanlar için maksimum faydalı tatilli günleri bekliyor 2026'da. Şimdi tek tek bütün resmi tatiller ve dini ve resmi bayramlara baktığımız zaman yılbaşından başlayabiliriz.

Yılbaşı bilindiği üzere 1 Ocak'ta başlıyor. Bu yılbaşı tatilini 1-4 Ocak tarihleri arasında kullandığınız zaman maksimumda 4 gün izne hak elde etmiş oluyorsunuz. Bunun bir günü resmi tatil, bir gün de yıllık izin kullanıyorsunuz, 2 gün de hafta sonu zaten dinlenme günü olduğu için 4 günlük izin kullanabiliyorsunuz.

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük izin kullanmak için 14-22 Mart tarihleri arasında tercih ederseniz 4 gün zaten resmi bayram. Buna ilave 3 gün de yıllık izin kullandığınız zaman 9 gün izin kullanmış oluyorsunuz, maksimum faydalı. Şimdi şurada yanılgıya uğranılmasın. 4 gün resmi tatil, 3 gün de yıllık izin 7 gün yapar. Ama hafta sonuyla da eklediğimiz zaman 9 gün bütünleşik bir tatil oluşmuş olur.

