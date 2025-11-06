2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Çalışanlar için altın yıl olacak! Yeni yılda toplam kaç gün tatil yapılabilecek? Gün gün izin planı…

RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

İsmet Çetinkaya, 2026 yılında resmi tatillerin nasıl değerlendirilebileceğini tek tek açıkladı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılında hem kamuda hem de özel sektörde resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri var. Şimdi izah edeceğimiz resmi tatilleri hafta sonu tatilleriyle bağlanarak yıllık izin kullanıldığı zaman maksimum faydalı tatiller nasıl faydalanılacak? Burada açıkçası 30 Ağustos Zafer Bayramı hariç diğer tüm resmi ve dini bayramlarda hafta içine denk geliyor. Aslında çalışanlar için maksimum faydalı tatilli günleri bekliyor 2026'da. Şimdi tek tek bütün resmi tatiller ve dini ve resmi bayramlara baktığımız zaman yılbaşından başlayabiliriz.