2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Çalışanlar için altın yıl olacak! Yeni yılda toplam kaç gün tatil yapılabilecek? Gün gün izin planı…
Milyonlarca çalışan tarafından beklenen 2026 yılı resmi tatil takvimi belli oldu. Yeni yılda resmi tatillerin büyük bölümü hafta içine denk geliyor. Peki toplam kaç gün tatil yapılabilecek? En uzun tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor? Konuya ilişkin tüm ayrıntıları Mali Müşavir İsmet Çetinkaya A Haber canlı yayınında aktardı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:32