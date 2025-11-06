2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı ne zaman, belli oldu mu? LGS hangi tarihte yapılacak?

2026 yılında liseye adım atmaya hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ve aileleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihini merakla bekliyor. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bu merkezi sınav, öğrencilerin nitelikli liselere yerleşebilmesinde belirleyici rol oynuyor. Peki, 2026 LGS takvimi açıklandı mı? Sınav ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte tüm detaylar…