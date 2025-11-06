2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı ne zaman, belli oldu mu? LGS hangi tarihte yapılacak?
Milyonlarca öğrencinin gözü 2026 LGS takviminde. Liseye Geçiş Sınavı için geri sayım başlarken sınav ve başvuru tarihleri öğrenciler ile velilerin gündeminde yerini aldı. Bakan Yusuf Tekin ise bugün LGS sınavının ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki 2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başvurular başladı mı? İşte ayrıntılar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:27