Viral Galeri Viral Liste 2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı ne zaman, belli oldu mu? LGS hangi tarihte yapılacak?

2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı ne zaman, belli oldu mu? LGS hangi tarihte yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin gözü 2026 LGS takviminde. Liseye Geçiş Sınavı için geri sayım başlarken sınav ve başvuru tarihleri öğrenciler ile velilerin gündeminde yerini aldı. Bakan Yusuf Tekin ise bugün LGS sınavının ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki 2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başvurular başladı mı? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:27
2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı ne zaman, belli oldu mu? LGS hangi tarihte yapılacak?

2026 yılında liseye adım atmaya hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ve aileleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihini merakla bekliyor. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bu merkezi sınav, öğrencilerin nitelikli liselere yerleşebilmesinde belirleyici rol oynuyor. Peki, 2026 LGS takvimi açıklandı mı? Sınav ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte tüm detaylar…

2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı ne zaman, belli oldu mu? LGS hangi tarihte yapılacak?

LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için sınav tarihinin ne zaman yapılacağını duyurdu. Bakanın açıklamasına göre 2026 LGS sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

LGS NE ZAMAN? TARİH BELLİ OLDU

2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı ne zaman, belli oldu mu? LGS hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav tarihi açıklandı❗

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.

2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı ne zaman, belli oldu mu? LGS hangi tarihte yapılacak?

2026 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

2026 LGS sınav tarihlerinin açıklanmasıyla gözler başvuru tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmiş durumda. Geçen yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025'te gerçekleşmiş, başvurular ise 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin benzer bir takvime göre yürütülmesi bekleniyor. MEB'in yayımlayacağı resmi açıklamayla birlikte sınav kılavuzu, başvuru süreci ve kesin tarihler netlik kazanacak.

SON DAKİKA