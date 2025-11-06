2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı başvuruları ne zaman? LGS’ye kaç gün kaldı?

2026 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

2026 LGS sınav tarihlerinin açıklanmasıyla gözler başvuru tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmiş durumda. Geçen yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025'te gerçekleşmiş, başvurular ise 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin benzer bir takvime göre yürütülmesi bekleniyor. MEB'in yayımlayacağı resmi açıklamayla birlikte sınav kılavuzu, başvuru süreci ve kesin tarihler netlik kazanacak.