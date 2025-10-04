Viral Galeri Viral Liste 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ: 2026 Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihine geçecek dev bir turnuva olarak üç farklı ülkede düzenleniyor. Turnuvada 48 takım, 104 maçta şampiyonluk için ter dökecek. Peki, Dünya Kupası nerede yapılacak? Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.10.2025 12:55
Futbolseverlerin dört gözle beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası, yepyeni formatıyla geliyor. Tarihte ilk kez üç farklı ülkede düzenlenecek. 48 takımın mücadele edeceği bu turnuvada toplam 104 maç oynanacak. Sporseverler ise Dünya Kupası'na dair detayları merak etti.

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE?

2026 Dünya Kupası, üç farklı ülkede gerçekleşecek ve toplam 16 şehir maçlara ev sahipliği yapacak:

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle

Kanada: Edmonton, Montreal, Toronto

Meksika: Guadalajara, Mexico City, Monterrey

Meksika'daki Azteca Stadyumu, geçmişteki Dünya Kupası finalleri ile bilinirken ABD'deki MetLife Stadyumu modern altyapısı ile öne çıkıyor. Kanada'nın BMO Field Stadyumu, turnuvada önemli maçlara sahne olacak diğer mekanlardan biri olarak yer alıyor.

2026 Dünya Kupası Ne Zaman?

Turnuva, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksiko'daki Azteca Stadyumu'nda açılış maçıyla başlayacak. Grup aşaması 11-27 Haziran tarihleri arasında 16 şehirde oynanacak. Final maçı ise 19 Temmuz 2026 tarihinde ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Grup Aşaması: 11-27 Haziran 2026

Son 32 Turu: 28 Haziran-3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4-7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller, Yarı Finaller ve Final: Temmuz 2026 boyunca devam edecek, final 19 Temmuz'da oynanacak.

