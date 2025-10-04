2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ: 2026 Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE?

2026 Dünya Kupası, üç farklı ülkede gerçekleşecek ve toplam 16 şehir maçlara ev sahipliği yapacak:

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle

Kanada: Edmonton, Montreal, Toronto

Meksika: Guadalajara, Mexico City, Monterrey

Meksika'daki Azteca Stadyumu, geçmişteki Dünya Kupası finalleri ile bilinirken ABD'deki MetLife Stadyumu modern altyapısı ile öne çıkıyor. Kanada'nın BMO Field Stadyumu, turnuvada önemli maçlara sahne olacak diğer mekanlardan biri olarak yer alıyor.