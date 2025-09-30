2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?

2026 yılı yaklaşırken, en çok konuşulan başlıklardan biri de asgari ücret zammı oldu. Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni ücretin ne kadar olacağı, hangi tarihte açıklanacağı merak konusu. Peki yeni yıl asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak, toplantı tarihi belli oldu mu?