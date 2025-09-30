Viral Galeri Viral Liste 2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?

2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?

2025 yılı sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya başladı. Milyonlarca işverenin ve çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki 2026 asgari ücret rakamı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarih belli oldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:38
2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?

2026 yılı yaklaşırken, en çok konuşulan başlıklardan biri de asgari ücret zammı oldu. Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni ücretin ne kadar olacağı, hangi tarihte açıklanacağı merak konusu. Peki yeni yıl asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak, toplantı tarihi belli oldu mu?

2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?

2026 Asgari Ücret Toplantı Tarihi Belli Oldu mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıl öncesinde masaya oturacak. Yapılacak görüşmeler sonucunda 2026 yılı brüt ve net asgari ücret miktarı netleşecek.

2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına ilişkin çalışmalarına henüz başlamadı. Yeni yıl öncesinde işçi sendikaları ile işveren temsilcilerinin bir araya gelmesiyle beklentiler şekillenecek ve zam oranlarına dair değerlendirmeler yapılacak.

2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

2026 yılı asgari ücretinin, Aralık ayında yapılacak toplantılar sonrasında açıklanması bekleniyor. İlk toplantının tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki haftalarda duyurulacak.

2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun yürüttüğü görüşmelerin ardından 2026'da geçerli olacak yeni asgari ücret rakamı netlik kazanacak. Süreç başladığında yapılacak zam oranları da kamuoyunun gündemine yansıyacak. Gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe asgari ücret zammına dair tüm detayları haberlerimizde aktarmaya devam edeceğiz.

SON DAKİKA