2026 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?
2025 yılı sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya başladı. Milyonlarca işverenin ve çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki 2026 asgari ücret rakamı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 30.09.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:38