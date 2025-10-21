2025 Orionid Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?
Gökyüzü tutkunlarını heyecanlandıran yılın en büyüleyici doğa olaylarından biri yeniden sahne alıyor. Her yıl Ekim ayında gerçekleşen Orionid Meteor Yağmuru, 2025'te de gökyüzünü adeta ışıkla süsleyecek. Bu yılın en parlak meteor geçişlerinden biri olması beklenen Orionidler, bulutsuz bir gecede hiçbir ekipman olmadan, çıplak gözle bile rahatlıkla izlenebilecek. Peki, meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 23:07