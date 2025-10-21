Viral Galeri Viral Liste 2025 Orionid Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?

Gökyüzü tutkunlarını heyecanlandıran yılın en büyüleyici doğa olaylarından biri yeniden sahne alıyor. Her yıl Ekim ayında gerçekleşen Orionid Meteor Yağmuru, 2025'te de gökyüzünü adeta ışıkla süsleyecek. Bu yılın en parlak meteor geçişlerinden biri olması beklenen Orionidler, bulutsuz bir gecede hiçbir ekipman olmadan, çıplak gözle bile rahatlıkla izlenebilecek. Peki, meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 23:07
Ekim ayı gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir görsel şölen sunacak. Her yıl bu dönemde adını Avcı Takımyıldızı'ndan alan (Orion) bu meteor yağmuru, binlerce yıldır gökyüzünde iz bırakıyor. Gözlemler, 2025'te de çıplak gözle görülecek.

2025 Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta?

Uzmanlara göre Orionid Meteor Yağmuru, 26 Eylül'de başlayıp 22 Kasım'a kadar sürecek ancak gökyüzünün en hareketli ve parlak anları 21 Ekim Salı'yı 22 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece yaşanacak. Gözlemler gece yarısından sonra artış gösterecek ve 02.00 civarında zirveye ulaşacak.

Astronomlara göre saatte 10 ila 20 meteor gözlemlenebilecek. Uygun koşullarda ise bu sayı daha da artabilir.

Orionid Meteor Yağmuru Türkiye'den İzlenecek mi?

Türkiye'nin büyük bölümü, özellikle Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz gibi açık gökyüzüne sahip alanlarda bu olayı rahatlıkla gözlemleyebilecek.

Meteorlar, Avcı Takımyıldızı yönünden geldiği için doğu ufkuna dönük bir noktadan izlenmeleri öneriliyor. Astronomi Derneği yetkilileri, şehir ışıklarının az olduğu kırsal bölgeler, sahiller, dağlık alanlar ve milli parklar gibi yerlerin gözlem için en uygun noktalar olduğunu belirtiyor.

