Viral Galeri Viral Liste 2025 Öğretmenler Günü şiirleri: 2-3-4 kıtalık duygusal şiirler

2025 Öğretmenler Günü şiirleri: 2-3-4 kıtalık duygusal şiirler

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, anlamlı ve duygusal şiirlere olan ilgi yeniden artış gösterdi. Öğrenciler ve veliler, fedakarlıklarıyla geleceği şekillendiren öğretmenlere minnet duygularını ifade edebilecekleri kısa ve uzun şiir seçeneklerini araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.11.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:38
2025 Öğretmenler Günü şiirleri: 2-3-4 kıtalık duygusal şiirler

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, öğrenciler duygularını ifade edebilecek kısa ve uzun şiirlerle anlamlı kutlama notlarını araştırmaya başladı. Okullarda düzenlenecek törenlerde seslendirilecek şiirlerden hediye kartlarına yazılacak mesajlara kadar birçok seçenek ilgi görüyor. Etkileyici, duygusal ve farklı şiir örnekleri, öğretmenlerine minnetini göstermek isteyenler için derlendi. İşte 24 Kasım öğretmenler günü şiirleri...

2025 Öğretmenler Günü şiirleri: 2-3-4 kıtalık duygusal şiirler

BEN BİR ÖĞRETMENİM

Ben bir öğretmenim
Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,
Kini, öfkeyi, nefreti değil.

Ben bir öğretmenim
Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma
Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.

Ben bir öğretmenim
Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı
Konuşmayı, dinlemeyi, büyükleri saymayı
Öğretirim çocuklarıma.

Ben bir öğretmenim
Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi
Ve bu güzel çiçeklere
Cumhuriyeti kuran Atatürk'ü öğretirim.

Ben bir öğretmenim
Ve öğretirim çocuklarıma
Ülküm vatanı yüceltmektir.

Ben bir öğretmenim
Çiçektir diyemem çocuklarıma
Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,
Ve öğreteceğim çocuklarıma
İyilikten, güzellikten yana ne varsa...

Ahmet YÜCEL

2025 Öğretmenler Günü şiirleri: 2-3-4 kıtalık duygusal şiirler

ÖĞRETMEN

A'dan başlar aydınlık,
Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.
Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek
Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,
Yeryüzü ile el ele öğretmen.

Göz gözdür o, uzakları görürüz
Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.
Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep
Çizer büyük değirmisini
Uç olur da pergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa
Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış
83 toprak ev, 83 acı duman,
Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık
Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,
Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,
Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür
Nice istemeseler de, nice önleseler de,
Uyandırır toplumunu
İyiye, doğruya, güzele öğretmen...

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

2025 Öğretmenler Günü şiirleri: 2-3-4 kıtalık duygusal şiirler

CANIM ÖĞRETMENİM

Bir çok şeyler öğrettin,
Yaramazlıklarıma sabrettin,
Hatalarımı düzelttin,
Benim Canım Öğretmenim.

Sen bir gül gibisin,
Bize hep gülümsersin,
Bilirim bizi seversin,
Benim Canım Öğretmenim.

Atatürk'ü översin,
Onu örnek alın dersin,
En iyi olmamızı istersin,
Benim Canım Öğretmenim.

Birbirinizi sevin dersin,
Hepimizi seversin,
Barışın güzel olduğunu söylersin,
Benim Canım Öğretmenim.

~ Büşra Dilara KARACA ~

2025 Öğretmenler Günü şiirleri: 2-3-4 kıtalık duygusal şiirler

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

SON DAKİKA