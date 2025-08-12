Viral Galeri Viral Liste 2025 MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI: AGS sonuçları ve atama takvimi açıklandı mı? Branş dağılımı ve tarihler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 Nisan 2025'te duyurduğu 25 bin öğretmen alımı sürecinde, KPSS puanı ile yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları 7 Mayıs'ta tamamlandı. Bu alımda en yüksek kontenjan 4.378 ile sınıf öğretmenliğine ayrılmıştı. Şimdi ise gözler, Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleştirilecek olan 10 bin öğretmen atamasına çevrildi. Peki AGS ve ÖABT puanıyla öğretmen atamaları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 öğretmen alımı planı kapsamında, KPSS puanıyla gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları 7 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Sınıf öğretmenliğinden fen bilimlerine, özel eğitimden yabancı dile kadar birçok branş için ayrılan kontenjanlar büyük ilgi gördü. Şimdi gözler, Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak 10 bin öğretmen atamasına çevrildi. Peki MEB-AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı nasıl şekillenecek? İşte sürece dair tüm detaylar.

KPSS ile 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 Nisan 2025 tarihinde duyurduğu toplam 25 bin öğretmen alımı planı kapsamında, ilk etapta KPSS puanı esas alınarak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 18 Nisan'da başladı ve 7 Mayıs'ta sona erdi.

En yüksek kontenjan 4.378 kişi ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, özel eğitim, din kültürü, okul öncesi gibi alanlarda da geniş kadrolar oluşturuldu. Bu süreçte adaylar yoğun bir başvuru performansı sergiledi.

AGS Sonuçları ve 10 Bin Öğretmen Ataması Bekleniyor

Milli Eğitim Akademisi (MEB Akademi) tarafından yapılacak olan 10 bin öğretmen alımı için ise gözler AGS sonuçlarına çevrildi. Sınav iki oturum halinde 13 Temmuz 2025 tarihinde tamamlandı. ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlar, 13 Ağustos'ta resmi sitesinde duyurulacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, 10 bin öğretmen ataması için başvuru takvimi ve detaylar da resmi olarak paylaşılacak.

10 Bin Öğretmen Atamasında Kadro ve Branş Dağılımı Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz KPSS ile yapılan 15 bin öğretmen atamasında sınıf öğretmenliği en fazla kontenjanı almıştı. Özel eğitim, din kültürü ve okul öncesi gibi kritik branşlarda da ciddi sayıdaydı.

