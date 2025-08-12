2025 MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI: AGS sonuçları ve atama takvimi açıklandı mı? Branş dağılımı ve tarihler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 Nisan 2025'te duyurduğu 25 bin öğretmen alımı sürecinde, KPSS puanı ile yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları 7 Mayıs'ta tamamlandı. Bu alımda en yüksek kontenjan 4.378 ile sınıf öğretmenliğine ayrılmıştı. Şimdi ise gözler, Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleştirilecek olan 10 bin öğretmen atamasına çevrildi. Peki AGS ve ÖABT puanıyla öğretmen atamaları ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi