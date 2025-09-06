2025 Aras Kargo çalışma saatleri: Cumartesi açık mı, kaça kadar hizmet veriyor?

Aras Kargo şubelerinde işlem yapmak isteyenler, işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek istiyor. Bundan ötürü vatandaşlar, şubelerin güncel mesai saatlerini merak ediyor. Aras Kargo hafta içi ve hafta sonu hizmet detayları haberimizde…

ARAS KARGO MESAİ SAATLERİ 2025

Aras Kargo şubeleri, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu saatler gönderi teslimi, kurye çağırma ve diğer işlemler için geçerlidir.