2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınavı için son dönemece girildi. 30 Haziran'da başlayan yaz okulu sürecinin sonuna yaklaşılırken, öğrenciler gözlerini artık sınav tarihine çevirdi. Sınav tarihleri belli oldu. Sınav yerleri ve giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih ise merak konusu. Peki AÖF yaz okulu sınavı giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 01.08.2025 18:14