2025-2026 VGM Burs Başvuru Ekranı: VGM burs başvuruları başladı mı, ne kadar, aranan şartlar neler? İlkokul, ortaokul, lise…
Eğitim hayatına maddi destek arayan binlerce öğrenci için merakla beklenen haber geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs başvurularını resmi olarak başlattı. Ortaöğrenimden üniversiteye kadar birçok öğrencinin gündeminde olan burs desteğinin başvuru şartları ve ödeme tutarları araştırılıyor. Peki kimler başvurabilir, burs miktarı ne kadar ve başvurular nereden yapılacak? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 01.10.2025 12:02