2025-2026 VGM Burs Başvuru Ekranı: VGM burs başvuruları başladı mı, ne kadar, aranan şartlar neler? İlkokul, ortaokul, lise…

Eğitim hayatına maddi destek arayan binlerce öğrenci için merakla beklenen haber geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs başvurularını resmi olarak başlattı. Ortaöğrenimden üniversiteye kadar birçok öğrencinin gündeminde olan burs desteğinin başvuru şartları ve ödeme tutarları araştırılıyor. Peki kimler başvurabilir, burs miktarı ne kadar ve başvurular nereden yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2025 12:02
Milyonlarca öğrencinin beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı! Ortaöğretim öğrencilerine yönelik burs süreci online olarak yürütülecek. Peki kimler başvurabilir, şartlar neler, burs miktarı ne kadar? İşte 2025-2026 dönemi VGM burs başvuru ekranı ve merak edilen detaylar…

VGM Burs Başvuruları Başladı

Her yıl binlerce öğrenciye eğitim hayatında destek olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için 2025-2026 dönemi başvuruları resmen açıldı. Özellikle maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla verilen bu burs, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören gençler için büyük önem taşıyor.

Ortaöğrenim bursu (ilkokul, ortaokul, lise), 1 Ekim-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci bursunun tarihleri ise henüz açıklanmadı. Başvuru dönemi, YKS ve DGS ek yerleştirme takvimine göre belirlenecek.

VGM Burs Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Başvurular yalnızca www.vgm.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınacak. Öğrenciler belirtilen tarih aralıklarında başvuru ekranına girerek gerekli bilgileri doldurmak zorunda. Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurması sürecin geçerliliği açısından kritik önem taşıyor.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI

VGM Burs Miktarları Ne Kadar?

Burs desteği almaya hak kazanan öğrencilere, Ocak 2026'dan itibaren 9 ay boyunca aylık 1.250 TL ödeme yapılacak.

Yükseköğrenim öğrencilerine verilecek burs tutarı ise aylık 3.000 TL olarak belirlenirken, yabancı uyruklu öğrenciler için de aynı şekilde aylık 3.000 TL burs desteği sağlanacak.

2025-2026 VGM BURSU BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

