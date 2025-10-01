2025-2026 VGM Burs Başvuru Ekranı: VGM burs başvuruları başladı mı, ne kadar, aranan şartlar neler? İlkokul, ortaokul, lise…

VGM Burs Başvuruları Başladı

Her yıl binlerce öğrenciye eğitim hayatında destek olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için 2025-2026 dönemi başvuruları resmen açıldı. Özellikle maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla verilen bu burs, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören gençler için büyük önem taşıyor.