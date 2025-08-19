2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig’de maçlara nasıl girilecek?

Passolig Kalktı mı?

TFF'nin 9 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı resmi açıklamaya göre, yeni sezondan itibaren taraftarlar stadyumlara çipli kimlik kartlarına yüklenen elektronik biletler ile girecek. Böylece Passolig kartı kullanım bedeli gibi ek maliyetler ortadan kalkacak ve taraftarlar için daha ekonomik bir çözüm sunulacak.