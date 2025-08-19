2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig'de maçlara nasıl girilecek?
Süper Lig'in başlamasıyla birlikte futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri Passolig oldu. Türkiye'de 2014'ten bu yana stadyumlara girişte zorunlu hale gelen sistem, kağıt bilet dönemini kapatmış ve elektronik biletleme sürecini başlatmıştı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen son kararla birlikte artık taraftarların Passolig kartı almasına gerek kalmadı. Peki Passolig tamamen kaldırıldı mı, 2025-2026 sezonunda uygulama devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:38