Viral Galeri Viral Liste 2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig'de maçlara nasıl girilecek?

2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig'de maçlara nasıl girilecek?

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri Passolig oldu. Türkiye'de 2014'ten bu yana stadyumlara girişte zorunlu hale gelen sistem, kağıt bilet dönemini kapatmış ve elektronik biletleme sürecini başlatmıştı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen son kararla birlikte artık taraftarların Passolig kartı almasına gerek kalmadı. Peki Passolig tamamen kaldırıldı mı, 2025-2026 sezonunda uygulama devam edecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:38
2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig’de maçlara nasıl girilecek?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı yeni karar ile Passolig sistemi 2025-2026 sezonunda tamamen sona eriyor. 2014 yılından bu yana Süper Lig ve 1. Lig maçlarında kullanılan Passolig uygulamasının yerini, çipli T.C. kimlik kartlarıyla giriş sistemi alacak.

2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig’de maçlara nasıl girilecek?

Passolig Kalktı mı?

TFF'nin 9 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı resmi açıklamaya göre, yeni sezondan itibaren taraftarlar stadyumlara çipli kimlik kartlarına yüklenen elektronik biletler ile girecek. Böylece Passolig kartı kullanım bedeli gibi ek maliyetler ortadan kalkacak ve taraftarlar için daha ekonomik bir çözüm sunulacak.

2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig’de maçlara nasıl girilecek?

Süper Lig'de Maçlara Nasıl Girilecek?

Yeni sistemde taraftarlar biletlerini online olarak satın alacak ve bu biletler doğrudan T.C. kimlik kartına yüklenecek. Stadyumlarda kullanılan elektronik turnikeler de güncellenerek taraftarların kimlik kartlarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde giriş yapması sağlanacak.

2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig’de maçlara nasıl girilecek?

Passolig Neden Kaldırıldı?

2014'te yürürlüğe giren Passolig uygulaması, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında güvenliği artırmak için hayata geçirilmişti. Ancak taraftarların daha pratik ve hızlı erişim talepleri, teknolojik gelişmelerle birleşince TFF yeni sisteme geçiş kararı aldı.

2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig’de maçlara nasıl girilecek?

Yeni Sistem Taraftara Ne Kazandıracak?

Ek maliyet kalkıyor: Passolig kartı yenileme ücreti artık olmayacak.

Hızlı giriş: Çipli kimlik ile stadyumlara daha hızlı geçiş yapılacak.

Kolaylık: Elektronik bilet doğrudan kimlik kartına yüklenecek.

SON DAKİKA