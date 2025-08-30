2. köprü (FSM) kapalı mı? 30-31 Ağustos Fatih Sultan Mehmet köprüsü neden kapalı, trafiğe ne zaman açılacak?

İstanbul, 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'na hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere bazı kritik güzergahlar, sporcuların geçişi için geçici olarak trafiğe kapatılacak. Şehrin farklı noktalarında yaşanacak bu düzenlemeler, sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları için alternatif planlar gerektiriyor.

