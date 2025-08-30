Viral Galeri Viral Liste 2. köprü (FSM) kapalı mı? 30-31 Ağustos Fatih Sultan Mehmet köprüsü neden kapalı, trafiğe ne zaman açılacak? 

İstanbul, 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'na hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere bazı kritik güzergahlar, sporcuların geçişi için geçici olarak trafiğe kapatılacak. Şehrin farklı noktalarında yaşanacak bu düzenlemeler, sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları için alternatif planlar gerektiriyor.

Giriş Tarihi: 30.08.2025 11:35
İstanbul, 30-31 Ağustos tarihlerinde "2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası"na ev sahipliği yapacak. Binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşecek organizasyon için şehrin kritik noktalarında yol kapatmaları uygulanacak.

FSM KÖPRÜSÜ'NDE SABAH KISITLAMASI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yarışın en dikkat çeken parkurlarından biri olacak. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.00 ile 10.30, 31 Ağustos Pazar günü ise 05.00 ile 10.45 arasında köprünün Avrupa-Asya yönü araç trafiğine kapalı olacak. Asya-Avrupa yönü ise normal seyrinde işleyecek.

31 AĞUSTOS'TA KAPATILACAK YOLLAR

Pazar günü bisiklet parkuru kapsamında Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu, TEM Otoyolu'nun güney şeridi ile FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılacak.

Diğer yönler ise normal seyrinde kullanılabilecek. Ayrıca E80 Otoyolu üzerinde Erkan Ömerbeyoğlu Parkı ve Rams Park önüne kadar olan kısımlarda da kapanmalar olacak.

Koşu parkurunda ise bir gün önce olduğu gibi Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü kapalı olacak.

