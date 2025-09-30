2 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün karşılaşmaları...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarında Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler gruptaki iddiasını güçlendirmek için sahada olacak. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Polonya temsilcisi Legia Varşova ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar günün maç programını merak ediyor. Peki Fenerbahçe ve Samsunspor maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte 2 Ekim 2025 gününe ait güncel maç takvimi...