2 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün karşılaşmaları...

Futbol tutkunları için 2 Ekim Perşembe günü heyecan dolu karşılaşmalar ekrana geliyor. Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanırken, Konferans Ligi'nde de ilk hafta heyecanı yaşanacak. Ayrıca Asya futbolunun en prestijli organizasyonu olan AFC Şampiyonlar Ligi müsabakaları da bugün sahada olacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı ve merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 14:13
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarında Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler gruptaki iddiasını güçlendirmek için sahada olacak. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Polonya temsilcisi Legia Varşova ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar günün maç programını merak ediyor. Peki Fenerbahçe ve Samsunspor maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte 2 Ekim 2025 gününe ait güncel maç takvimi...

Fenerbahçe - Nice Maçı Ne Zaman?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, 2 Ekim 2025 Perşembe günü Nice'i ağırlayacak. Karşılaşma saat 19:45'te başlayacak ve Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Legia Varşova - Samsunspor Maçı Ne Zaman?

UEFA Konferans Ligi 1. hafta mücadelesinde Samsunspor, Polonya temsilcisi Legia Varşova ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başkent Varşova'daki Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak.

2 Ekim Maç Takvimi

UEFA Avrupa Ligi

19:45 | Roma - Lille (Tabii)
19:45 | Bologna - Freiburg (Tabii)
19:45 | Brann - Utrecht (Tabii)
19:45 | Celtic - Braga (Tabii)
19:45 | FCSB - Young Boys (Tabii)
19:45 | Fenerbahçe - Nice (TRT 1)
19:45 | Ludogorets - Real Betis (Tabii)
19:45 | Panathinaikos - G.A. Eagles (Tabii)
19:45 | Viktoria Plzen - Malmö (Tabii)

22:00 | Basel - Stuttgart (Tabii)
22:00 | Celta Vigo - PAOK (Tabii)
22:00 | Porto - Kızılyıldız (Tabii)
22:00 | Feyenoord - Aston Villa (Tabii)
22:00 | Genk - Ferencvaros (Tabii)
22:00 | Lyon - Salzburg (Tabii)
22:00 | Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb (Tabii)
22:00 | Nottingham Forest - Midtjylland (Tabii)
22:00 | Sturm Graz - Glasgow Rangers (Tabii)

