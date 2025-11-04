Viral Galeri Viral Liste 1999-2003-2005 ve 2008 öncesi ve sonrasına piyango vurdu! Erken emeklilikte prim ve yaş tablosu hazır

Bağ-Kur'lular için emeklilikte yeni dönem kapıda. Mevcut sistemde 9 bin prim günü şartı aranırken, yapılacak düzenlemeyle bu süre 7 bin 200 güne düşürülüyor. 1800 günlük fark, özellikle küçük esnaf ve kendi hesabına çalışanlar için erken emeklilik fırsatını beraberinde getirecek. Peki bu değişiklik kimleri kapsıyor, kimler hemen emekli olabilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 11:48
Bağ-Kur'lular için getirilecek yeni sistem, prim ödeme gücü sınırlı olanlara büyük kolaylık sağlayacak. Reform hayata geçtiğinde, prim gün sayısı 1.800 gün azaltılacak ve bu da yaklaşık 5 yıllık bir avantaj anlamına gelecek.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Bağ-Kur kapsamında kısmi emeklilik hakkı da korunuyor. Buna göre 5.400 prim gününü tamamlayan esnaf, yaş şartını yerine getirmesi halinde emekli olabilecek.

Sigorta başlangıç tarihine göre kısmi emeklilikte yaş şartları şöyle belirleniyor:

📌8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalılar: Kadınlar 56, erkekler 58 yaşında.

📌9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası sigortalılar: Kadınlar 60, erkekler 62 yaşında.

📌30 Nisan 2008 sonrası sigortalılar: 31 Aralık 2035'e kadar 5.400 günü tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olabilecek.

Bu tablo, genç yaşta iş hayatına atılan esnaf için önemli bir erken emeklilik fırsatı yaratıyor.

SAĞLIĞI BOZULAN ESNAFA MALULEN EMEKLİLİK KOLAYLIĞI

Çalışma hayatı sırasında sağlık sorunları yaşayan Bağ-Kur'lular için de sistemde özel bir alan açılıyor. İş gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşayan ve bunu sağlık raporuyla belgeleyen esnaf, malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

Malulen emeklilikte temel şartlar şöyle:

📌En az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1.800 prim günü bulunması gerekiyor.

📌Eğer kişi başkasının sürekli bakımına muhtaç durumdaysa, sigortalılık süresi aranmayacak; yalnızca 1.800 gün prim yeterli sayılacak.

📌Başvurular, prim borcu bulunmayan ve iş yerini kapatarak SGK'ya gerekli evrakları teslim eden esnaflar için geçerli olacak.

Uygun bulunan başvurularda maaş ödemesi, izleyen ayın başından itibaren yapılmaya başlanıyor.

