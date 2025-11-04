1999-2003-2005 ve 2008 öncesi ve sonrasına piyango vurdu! Erken emeklilikte prim ve yaş tablosu hazır
Bağ-Kur'lular için emeklilikte yeni dönem kapıda. Mevcut sistemde 9 bin prim günü şartı aranırken, yapılacak düzenlemeyle bu süre 7 bin 200 güne düşürülüyor. 1800 günlük fark, özellikle küçük esnaf ve kendi hesabına çalışanlar için erken emeklilik fırsatını beraberinde getirecek. Peki bu değişiklik kimleri kapsıyor, kimler hemen emekli olabilecek?
Giriş Tarihi: 04.11.2025 11:48