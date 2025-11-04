1999-2003-2005 ve 2008 öncesi ve sonrasına piyango vurdu! Erken emeklilikte prim ve yaş tablosu hazır

SAĞLIĞI BOZULAN ESNAFA MALULEN EMEKLİLİK KOLAYLIĞI

Çalışma hayatı sırasında sağlık sorunları yaşayan Bağ-Kur'lular için de sistemde özel bir alan açılıyor. İş gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşayan ve bunu sağlık raporuyla belgeleyen esnaf, malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor.