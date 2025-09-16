Viral Galeri Viral Liste 18 Eylül A101 Aldın Aldın kataloğu satışta! Bu hafta A101 indirimlerinde neler var? TV, bisiklet, yağ, tavuk, pirinç

A101'in 18 Eylül 2025 Perşembe günü aktüel kataloğu satışa çıktı. Elektrikli mopedten mutfak robotlarına kadar birbirinden cazip ürünler raflarda yerini aldı. Bu hafta hem teknoloji hem de ev ve mutfak ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar alıcılarını bekliyor. İşte 18 Eylül A101 Aldın Aldın aktüel ürün kataloğu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:17
18 Eylül A101 Aldın Aldın kataloğu satışta! Bu hafta A101 indirimlerinde neler var? TV, bisiklet, yağ, tavuk, pirinç

A101'in 18 Eylül Perşembe gününden itibaren gerçeli olan aktüel kataloğu satışa çıktı. Gıdadan elektronik ürünlere, küçük ev aletlerinden mobilya ve tekstile kadar yüzlerce ürün indirimler alıcıları bekliyor. Overlok makinesi, TV modelleri, bisiklet gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor. Gıda ürünlerinde en çok tüketilen yağ, tavuk, pirinç, salça gibi mutfak malzemeleri dikkat çekiyor. Peki bu hafta A101 aktüel ürün listesinde hangi fırsatlar yer alıyor? İşte detaylı aktüel ürün listesi…

18 EYLÜL ALDIN ALDIN A101 AKTÜEL KATALOG

Aspiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Filete 500 g: 99,50 TL
Pınar Dana Kangal Sucuk 450 g: 249 TL
Eker Ayran 1.5 L: 62,50 TL
Tukaş Kalamata Kırma Yeşil Zeytin 1 kg: 149 T

Yayla Basmati Pirinç 2 kg: 159 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 5 L: 419 TL
Yakamoz Beyaz Sirke 5 L: 64,50 TL
Tukaş Tatlı Biber Salça 1650 g: 150 TL

Kaju Bang 32 g: 6,50 TL
Give Me Gofret 40 g: 9 TL

Volta VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 46.490 TL
VB4 Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL

