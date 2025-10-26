16.881 TL ve üstü maaş alana 32.000 TL ek ilave ödeme! SSK, BAĞ-KUR ve EYT’liye yatacak: Albaraka, Ziraat, Garanti..

Gözler SGK ve Yeni Protokolde

Promosyon rekabetinin önümüzdeki haftalarda daha da büyüyeceği tahmin ediliyor. Ocak ayında yapılacak maaş artışları ve Nisan 2026'da EYT kapsamındaki yaklaşık 1,5 milyon emeklinin üç yıllık taahhüt süresinin dolacak olması, yeni bir promosyon dalgasının kapısını aralıyor. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yeni bir protokol imzalaması da gündemde. Bu adımın hem maaş dilimlerine göre promosyon alt sınırlarını güncellemesi hem de mevcut sistemdeki adaletsizlikleri gidermesi bekleniyor.