Viral Galeri Viral Liste 16.881 TL ve üstü maaş alana 32.000 TL ek ilave ödeme! SSK, BAĞ-KUR ve EYT'liye yatacak: Albaraka, Ziraat, Garanti..

Bankaların emeklilere yönelik promosyon yarışında tempo giderek artıyor. Son dönemde birçok banka tekliflerini yükselterek emekli müşterilere 32 bin liraya varan nakit promosyon fırsatları sunmaya başladı. Rekabetin bu hızla sürmesi, önümüzdeki günlerde tutarların daha da yükseleceği beklentisini güçlendiriyor. İşte bankaların son promosyon hamlelerine dair tüm ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 09:53
Ekim ayıyla birlikte emeklilerin banka promosyonlarında dengeler yeniden değişti. Bankalar arasındaki rekabet adeta alevlendi; teklif edilen promosyon tutarları 32 bin liraya kadar çıktı. Bir banka ek ödülle birlikte bu rakama ulaşırken, iki banka da 30 bin liraya varan ödemeler sunuyor. Artık 20 bin lira ve üzeri promosyon ödeyen banka sayısı 12'ye yükselmiş durumda. 27 bin lira sınırını aşan teklifleri sunan bankaların sayısı ise 7'ye ulaştı.

Yeni Eşik: 32 Bin Lira

Bankaların son dönemde promosyon tutarlarını artırmasının en önemli nedeni, emeklilerin maaş taşıma konusundaki yüksek hareketliliği. Birçok emekli daha avantajlı koşullar arayışında bankadan bankaya geçerken, kurumlar da müşteri kaybını önlemek için cazip kampanyalar hazırlıyor. Özellikle 32 bin liraya kadar çıkan promosyon, sektör açısından yeni bir eşik anlamına geliyor.

Gözler SGK ve Yeni Protokolde

Promosyon rekabetinin önümüzdeki haftalarda daha da büyüyeceği tahmin ediliyor. Ocak ayında yapılacak maaş artışları ve Nisan 2026'da EYT kapsamındaki yaklaşık 1,5 milyon emeklinin üç yıllık taahhüt süresinin dolacak olması, yeni bir promosyon dalgasının kapısını aralıyor. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yeni bir protokol imzalaması da gündemde. Bu adımın hem maaş dilimlerine göre promosyon alt sınırlarını güncellemesi hem de mevcut sistemdeki adaletsizlikleri gidermesi bekleniyor.

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON DETAYLARI

AKBANK

Promosyon Tutarı Ek Ödül Toplam Kazanç
15.000 TL 15.000 TL nakit ödül 30.000 TL
ALBARAKA TÜRK

Promosyon Tutarı Ek Ödül Toplam Kazanç
25.000 TL 7.000 TL ek ödül 32.000 TL

DENİZBANK

Promosyon Tutarı Ek Avantajlar Toplam Kazanç
12.000 TL 8.000 TL ek promosyon + 7.000 TL kredi kartı iadesi 27.000 TL

