16.881 TL ve üstü maaş alana 32.000 TL ek ilave ödeme! SSK, BAĞ-KUR ve EYT'liye yatacak: Albaraka, Ziraat, Garanti..
Bankaların emeklilere yönelik promosyon yarışında tempo giderek artıyor. Son dönemde birçok banka tekliflerini yükselterek emekli müşterilere 32 bin liraya varan nakit promosyon fırsatları sunmaya başladı. Rekabetin bu hızla sürmesi, önümüzdeki günlerde tutarların daha da yükseleceği beklentisini güçlendiriyor. İşte bankaların son promosyon hamlelerine dair tüm ayrıntılar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 09:53