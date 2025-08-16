Viral Galeri Viral Liste 16 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulunmuştu! Manisa’daki sır cinayette gelişme: Katil tanıdık çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki kız çocuğu Hatice Fırtına evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Acı olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, ailenin akrabası olan 36 yalındaki Fatih Fırtına olduğunu belirledi. Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü analiz eden polis, şüpheli Fatih Fırtına'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

Dün saat 18.00 sıralarında işten eve dönen baba Selçuk Fırtına, evin içinde 16 yaşındaki kızı Hatice Fırtına'yı yerde hareketsiz şekilde kanlar içinde buldu.

Babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Fırtına'nın birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Acı olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, ailenin akrabası olan Fatih Fırtına (36) olduğunu belirledi.

Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü analiz eden polis, şüpheli Fatih Fırtına'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

