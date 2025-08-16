16 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulunmuştu! Manisa’daki sır cinayette gelişme: Katil tanıdık çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki kız çocuğu Hatice Fırtına evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Acı olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, ailenin akrabası olan 36 yalındaki Fatih Fırtına olduğunu belirledi. Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü analiz eden polis, şüpheli Fatih Fırtına'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi