Viral Galeri Viral Liste 16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları

16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları

Futbolseverler için dolu dolu bir gün başlıyor. 16 Eylül 2025 Salı günü hem Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçları hem de UEFA Şampiyonlar Ligi dev karşılaşmaları sahne alacak. Arsenal, Real Madrid, Juventus ve Tottenham gibi dev kulüplerin sahaya çıkacağı gecede futbol tutkunları ekran başına kilitlenecek. Peki 16 Eylül Salı günü hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 16 Eylül'ün maç takvimi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 12:54
16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları

Avrupa devlerinin kozlarını paylaşacağı Şampiyonlar Ligi maçları şimdiden büyük heyecan yarattı. Sporseverler 16 Eylül Salı maç takvimini araştırmaya başladı. Dünyanın dört bir yanında merakla beklenen karşılaşmalar için milyonlarca taraftar televizyon ve dijital platformlara kilitlenecek. Bugün hem Türkiye Kupası'nda hem de Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden kritik karşılaşmalar sahne alacak. Peki Bulgaristan - Türkiye milli maç ne zaman? İşte günün maç programı ve yayıncı kanallar…

16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynayacağı özel karşılaşma 11 Ekim 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele, saat 21.45'te Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverlerin büyük ilgiyle beklediği bu milli maç, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.

16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları

16 EYLÜL 2025 MAÇ TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

13.30 | Ağrı 1970 Spor - Batman Petrolspor (A Spor)
14.30 | Kahta 02 Spor - Adana Demirspor
14.30 | Karaköprü Belediyespor - Bitlis Özgüzeldere
15.00 | Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK
15.00 | Beykoz İshaklıspor - Karacabey Belediye Spor
15.00 | Kestel Çilekspor - Fethiyespor
15.30 | Kırıkkale FK - Manisa FK (A Spor)
18.00 |Tire 2021 FK - Sipay Bodrum FK (A Spor)
19.00 |İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 Spor
20.30 | Atakaş Hatayspor - Erciyes 38 FSK (A Spor)

16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 | Athletic Bilbao - Arsenal
19.45 | PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (Tabii ve TRT Spor)
22.00 | Real Madrid - Marsilya
22.00 | Tottenham - Villarreal (Tabii ve TRT Spor)
22.00 | Benfica - Karabağ22.00 Benfica-Karabağ
22.00 | Juventus - Borussia Dortmund

SON DAKİKA