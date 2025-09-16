16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları

Avrupa devlerinin kozlarını paylaşacağı Şampiyonlar Ligi maçları şimdiden büyük heyecan yarattı. Sporseverler 16 Eylül Salı maç takvimini araştırmaya başladı. Dünyanın dört bir yanında merakla beklenen karşılaşmalar için milyonlarca taraftar televizyon ve dijital platformlara kilitlenecek. Bugün hem Türkiye Kupası'nda hem de Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden kritik karşılaşmalar sahne alacak. Peki Bulgaristan - Türkiye milli maç ne zaman? İşte günün maç programı ve yayıncı kanallar…