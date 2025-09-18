Viral Galeri Viral Liste 157.500 TL ek ödeme hesaba yatacak! Kadın ve anne çalışanlar listede! KİPAP desteği geliyor: 0-66 ay çocuk, prim, vergi desteği...

Son yıllarda kadınların iş gücüne katılımını artırmak için hem mevzuatta önemli adımlar atıldı hem de uygulamada çeşitli tedbirler hayata geçirildi. İş hayatında kadınların önündeki engeller kaldırılırken, annelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmesi ve kariyerlerine devam edebilmesi için özel alanlar ve imkanlar da oluşturuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 08:40
Kadın istihdamını artırmak amacıyla uygulanan destekler hız kesmeden devam ediyor. İşe kadın alan şirketler için özel olarak hazırlanan KİPAP (Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi), anneler için sağladığı ek ödemelerle dikkat çekiyor. Proje kapsamında bir anne çalışana ödenecek toplam destek 157 bin 500 TL'ye ulaşıyor.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANIYOR?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem KİPAP tamamen kadınları hedefleyen bir proje. Programın kapsamına girenler:

⚫İşe yeni başlayan kadın çalışanlar

⚫0-66 ay arası çocuğu olan anneler

Program Detayları:

⚫Süre: 3 ay

⚫Aylık destek: 32.500 TL

⚫Toplam destek: 97.500 TL

⚫Çocuk desteği (0-66 ay): Aylık 10.000 TL, toplam 60.000 TL

⚫Anne çalışan için toplam destek: 157.500 TL

İşyerinin Şartları

Projeden yararlanacak iş yerlerinin bazı temel kriterleri bulunuyor:

⚫Faaliyet alanı: İmalat, bilgi ve iletişim veya insan sağlığı ve sosyal hizmetler

⚫En az 2 sigortalı çalışan bulunması

⚫İŞKUR'a kayıtlı olmak

⚫Destek süresinin en az iki katı kadar çalışan istihdamı taahhüt etmek

KADIN ÇALIŞAN İÇİN ŞARTLAR

Projeye dahil olacak kadın çalışanların sağlaması gereken koşullar:

⚫İşe giriş tarihinde İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

⚫18-35 yaş aralığında olmak

⚫İşverenin eşi veya ikinci derece akrabası olmamak

⚫Son 12 ayda aynı iş yerinde çalışmamış olmak

⚫Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

