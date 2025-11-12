15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları için süreç resmen başlıyor. 15 bin öğretmenin atanacağı Kasım dönemi atamaları, hem adayların hem de eğitim camiasının gündeminde. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken başvuru tarihleri ve sonuç duyurusu araştırma konusu oldu.