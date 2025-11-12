15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzun ardından 2025 yılı öğretmen atamalarıyla ilgili takvim belli oldu. Kasım ayında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci yaklaşıyor. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği başvurular için süre 5 gün olarak belirlendi. Peki 2025 öğretmen ataması başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
