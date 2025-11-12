Viral Galeri Viral Liste 15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?

15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzun ardından 2025 yılı öğretmen atamalarıyla ilgili takvim belli oldu. Kasım ayında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci yaklaşıyor. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği başvurular için süre 5 gün olarak belirlendi. Peki 2025 öğretmen ataması başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:22
15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları için süreç resmen başlıyor. 15 bin öğretmenin atanacağı Kasım dönemi atamaları, hem adayların hem de eğitim camiasının gündeminde. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken başvuru tarihleri ve sonuç duyurusu araştırma konusu oldu.

15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?

BAŞVURULAR 17 KASIM'DA BAŞLAYACAK

MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre, sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirecek. Başvuruların yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden alınacağı belirtildi.

15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?

SON GÜN 21 KASIM 2025 CUMA

Bakanlığın açıklamasına göre öğretmen ataması için tanınan süre 5 gün olacak. Başvuru süreci 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek. Bu tarihten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Adayların belgelerini eksiksiz şekilde yüklemeleri ve başvuru onaylarını sistem üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?

15.000 ÖĞRETMEN ATAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

2025 Kasım döneminde gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Adaylar, tercih işlemlerini MEB'in resmi sistemine yönlendirilerek tamamlayabilecek.

15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?

SONUÇLAR 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE AÇIKLANACAK

Öğretmen adaylarının merakla beklediği sonuç tarihi de belli oldu. MEB takvimine göre atama sonuçları 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, yani Öğretmenler Günü'nde açıklanacak. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

SON DAKİKA