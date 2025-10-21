Viral Galeri Viral Liste 15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?

15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayımladı. Kılavuzun duyurulmasının ardından adaylar, tercih başvuru tarihleri ve sürecin detaylarını merakla araştırmaya başladı. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başladı mı, başvurular hangi tarihler arasında yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 13:34
15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama kılavuzu sonrasında, adaylar için beklenen süreç netleşti. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih tarihleri ve başvuru detayları duyuruldu.

15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?

TERCİH BAŞVURULARI 17 KASIM'DA BAŞLIYOR

MEB'in açıklamasına göre 15 bin öğretmen ataması kapsamında tercih başvuruları 17 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 21 Kasım 2025 günü sona erecek.

15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?

Adaylar tercih işlemlerini, kendi e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile elektronik ortamda gerçekleştirecek. Bu yıl, tercih başvurusunu onaylatmak için il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitme zorunluluğu bulunmuyor. Tüm işlemler dijital olarak tamamlanacak.

TERCİH VE ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?

ATAMA SONUÇLARI 24 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrilecek. MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını 24 Kasım 2025 tarihinde açıklayacak.

15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.

SON DAKİKA