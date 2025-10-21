15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayımladı. Kılavuzun duyurulmasının ardından adaylar, tercih başvuru tarihleri ve sürecin detaylarını merakla araştırmaya başladı. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başladı mı, başvurular hangi tarihler arasında yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 13:34