15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?

Adaylar tercih işlemlerini, kendi e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile elektronik ortamda gerçekleştirecek. Bu yıl, tercih başvurusunu onaylatmak için il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitme zorunluluğu bulunmuyor. Tüm işlemler dijital olarak tamamlanacak.

TERCİH VE ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!