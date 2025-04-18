15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MEB AÇIKLAMASI 2025: Öğretmen atama takvimiyle branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

2025 yılında öğretmen olarak atanmayı bekleyen binlerce adayın gözü MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi! Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesini vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru ve atama takvimini resmen duyurdu. Peki 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi