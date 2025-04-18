Viral Galeri Viral Liste 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MEB AÇIKLAMASI 2025: Öğretmen atama takvimiyle branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MEB AÇIKLAMASI 2025: Öğretmen atama takvimiyle branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

2025 yılında öğretmen olarak atanmayı bekleyen binlerce adayın gözü MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi! Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesini vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru ve atama takvimini resmen duyurdu. Peki 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:40
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MEB AÇIKLAMASI 2025: Öğretmen atama takvimiyle branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında gerçekleştirilecek 25 bin öğretmen atamasına ilişkin takvimi ve başvuru detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, kontenjan ve branş dağılımları 18 Nisan 2025 (bugün) açıklanacak. Peki başvurular ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar…

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MEB AÇIKLAMASI 2025: Öğretmen atama takvimiyle branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Başkan Erdoğan'dan Öğretmen Atama Müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

15 BİN ÖĞRETMEN İÇİN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU!
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MEB AÇIKLAMASI 2025: Öğretmen atama takvimiyle branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Başvuru Tarihleri Belli Oldu

MEB'in yaptığı duyuruya göre, 2024 KPSS puanıyla başvuru yapacak adaylar arasından alan kontenjanlarının üç katı kadar kişi sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavların ardından, KPSS puanı ve sözlü sınav puanının yüzde 50'şer oranla hesaplanmasıyla oluşacak başarı sırasına göre öğretmen atamaları yapılacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MEB AÇIKLAMASI 2025: Öğretmen atama takvimiyle branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sözleşmeli öğretmen atamalarına yönelik başvuru süreci ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MEB AÇIKLAMASI 2025: Öğretmen atama takvimiyle branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

"Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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