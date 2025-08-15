Viral Galeri Viral Liste 15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM’de şok fiyatla satışta

BİM, 15 Ağustos tarihlerinde raflarını dopdolu bir indirim listesiyle süslüyor. Stanley termoslardan ankastre setlere, teknolojiden mutfak ürünlerine kadar onlarca fırsat ürünü sizi bekliyor. Özellikle ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İndirimli ürünler yalnızca belirtilen tarihlerde ve stoklarla sınırlı olarak satışa sunulacak. Peki bu hafta indirimli aktüel kataloğunda hangi ürünler var?


Giriş Tarihi: 15.08.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 11:27
BİM'in15 Ağustos 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM kataloğunda bu hafta her bütçeye hitap eden fiyatlar dikkat çekiyor. Stoklarla sınırlı olan bu özel indirimlerde temel gıdadan kişisel bakım ürünlerine, mutfak araç gereçlerinden teknoloji ürünlerine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Stanley Vakumlu Termos, Cam Ankastre Set ve Drone en dikkat çeken ürünler arasında. İşte 15 Ağustos BİM aktüel katalog indirimleri…

15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG LİSTESİ

Katlanır Çamaşır Selesi 25 L: 229 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler: 25 TL

Patates Ezici Narenciye Sıkacağı: 219 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu: 109 TL

Mutfak Gereçleri: 59 TL

Bambu Peynir Tahtası Seti: 149 TL

Paşabahçe Kavanoz Çeşitleri 425 cc / 660 cc / 1000 cc: 14 TL / 15 TL / 19,50 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 2,50 TL

Alüminyum Döküm Pankek Tavası: 339 TL

Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı: 199 TL

Lav Servis Tabağı 230 cc: 29 TL

Banyo Paspas Seti 2'li: 319 TL

Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike: 299 TL

Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike: 259 TL

Silikon Yastık: 119 TL

Pvc Masa Örtüsü: 99 TL

Kaydırmaz Tabanlık: 55 TL

Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre: 2.150 TL

Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,4 Litre: 1.990 TL

Smart Drone: 2.090 TL

Barbie Eğlenceli Havuzu: 799 TL

Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım: 275 TL

