12 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji sağanak raporunu paylaştı: Kış resmen döndü

Meteorolojiye göre Batı Karadeniz'in tamamı ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul'un kuzey kesimleri de bu yağışlardan etkilenecek.