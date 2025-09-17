Viral Galeri Viral Liste 12 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji sağanak raporunu paylaştı: Kış resmen döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada Türkiye'nin hava durumu tahminlerini paylaştı. Açıklamalara göre ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Güney ve batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken diğer bölgelerde normallere yakın değerler ölçülecek. Ancak perşembe gününden itibaren sıcaklıklarda ciddi bir düşüş yaşanacağı uyarısı yapıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 06:56
Meteorolojiye göre Batı Karadeniz'in tamamı ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul'un kuzey kesimleri de bu yağışlardan etkilenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece Karadeniz'e kıyısı olan illerde yağışların başlayacağını belirterek "Perşembe günü itibarıyla yeni bir yağışlı sistem Türkiye'yi etkilemeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Yapılan açıklamalara göre perşembe gününden itibaren sıcaklıklar, yağışlı sistemin etkisiyle 6 ila 12 derece arasında düşecek.

Ankara'da hava sıcaklığının yarın 29 derece olacağı, perşembe günü 23 dereceye, cuma günü ise 20 dereceye kadar ineceği bildirildi.

İzmir'de ise üç gün boyunca yağış beklenmezken sıcaklıklar 29-31 derece bandında kalacak.

İstanbul'da çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece yağışların Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde başlayacağı, perşembe ve cuma günü ise kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların görüleceği tahmin ediliyor.

