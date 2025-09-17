12 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji sağanak raporunu paylaştı: Kış resmen döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada Türkiye'nin hava durumu tahminlerini paylaştı. Açıklamalara göre ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Güney ve batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken diğer bölgelerde normallere yakın değerler ölçülecek. Ancak perşembe gününden itibaren sıcaklıklarda ciddi bir düşüş yaşanacağı uyarısı yapıldı.
Giriş Tarihi: 17.09.2025 06:56