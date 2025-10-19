117. Dönem ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI | Özel Güvenlik sınavı A-B-C-D kitapçığı erişime açıldı mı?

2025 yılının merakla beklenen sınavlarından biri olan 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavın ardından, binlerce adayın gözü şimdi soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihte.