117. Dönem ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI | Özel Güvenlik sınavı A-B-C-D kitapçığı erişime açıldı mı?

19 Ekim'de gerçekleştirilen 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından gözler, sorular ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yayımladığı sınav takvimine göre sonuçlardan önce açıklanacak olan soru ve cevap anahtarlarını bekliyor. Peki, 2025 ÖGG sınavı soruları ne zaman erişime açılacak? İşte cevap anahtarı tarihi, itiraz süreci ve sonuç sorgulama ekranına dair merak edilen tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 19.10.2025 10:41
2025 yılının merakla beklenen sınavlarından biri olan 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavın ardından, binlerce adayın gözü şimdi soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihte.

ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 117. Dönem ÖGG sınavına ait soru kitapçığı ve cevap anahtarları 21 Ekim 2025 Salı günü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde adayların erişimine açılacak.

Bu paylaşım sayesinde adaylar sınav performanslarını değerlendirme ve net hesaplarını yapma imkanı bulacak. Sınav sorularının ardından yapılacak değerlendirme süreci, sonuç açıklama öncesinde adayların fikir sahibi olmasını sağlayacak.

SINAV SONUÇLARI 7 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Özel Güvenlik Sınavı sonuçları, EGM'nin planladığı takvime göre 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Özel Güvenlik" sayfası üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.
Bu tarihte yazılı sınavın yanı sıra, uygulamalı atış sınavı sonuçları da sistem üzerinden erişime açılacak.

İTİRAZ SÜRECİ VE TAKVİM DETAYLARI

EGM'nin yayımladığı resmi kılavuza göre, 117. Dönem ÖGG sınav takvimi şu şekilde ilerleyecek:

19 Ekim 2025: Yazılı sınavın uygulandığı tarih.

20 Ekim – 2 Kasım 2025: Uygulamalı atış sınavı yapılacak ve sonuçlar ÖGNET sistemine işlenecek.

21 Ekim 2025: Soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayımlanması.

22 – 24 Ekim 2025: Yazılı sınav sorularına itiraz süreci.

31 Ekim 2025: İtiraz sonuçlarının açıklanması.

7 Kasım 2025: Sınav sonuçlarının duyurulması.

10 – 12 Kasım 2025: Yazılı sınav sonucuna itiraz süreci.

13 Kasım 2025: Sonuç itirazlarının açıklanması.

