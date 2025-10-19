117. Dönem ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI | Özel Güvenlik sınavı A-B-C-D kitapçığı erişime açıldı mı?
19 Ekim'de gerçekleştirilen 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından gözler, sorular ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yayımladığı sınav takvimine göre sonuçlardan önce açıklanacak olan soru ve cevap anahtarlarını bekliyor. Peki, 2025 ÖGG sınavı soruları ne zaman erişime açılacak? İşte cevap anahtarı tarihi, itiraz süreci ve sonuç sorgulama ekranına dair merak edilen tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 19.10.2025 10:41