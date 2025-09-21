11. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler? 11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

GENEL AF KONUSUNDA NET AÇIKLAMA

Bakan Tunç, "Af çıkacak mı?" sorusuna net yanıt verdi. Tunç, infaz sistemiyle ilgili önceki düzenlemelere değinerek, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.

Bunun yerine 11. Yargı Paketi'nin, toplumsal huzur ve güvenliği bozacak suçların yaptırımlarını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Meskun mahalde havaya silah atılmasına dair cezanın 1 yıldan 5 yıla çıkarılacağı taslağın Meclis'e sunulduğunu, kurusıkının da kapsama dahil olduğunu söyledi. Ayrıca düğün, nişan gibi kutlamalarda yapılan silah atmalarında cezanın artırılmasının planlandığını aktardı.