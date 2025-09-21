Viral Galeri Viral Liste 11. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler? 11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Yargı reformunda yeni bir adım olarak gündeme gelen 11. Yargı Paketi, son dakika gelişmeleriyle tartışma konusu oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin hazırlık süreci hakkında açıklamalarda bulunarak, Bakanlık olarak taslaklara teknik destek verdiklerini belirtti. "Af çıkacak mı?" sorusuna da yanıt veren Bakan Tunç, paketin içeriği ve uygulama takvimi konusunda bilgi verdi. Peki, 11. Yargı Paketi maddeleri ne zaman açıklanacak ve hangi yenilikleri kapsayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 10:25
11. Yargı Paketi'ndeki gelişmeler gündemde yoğun ilgi görüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketle ilgili son açıklamalarında, infaz sisteminden bilişim suçlarına kadar pek çok konuda hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Peki yeni paket ne zaman Meclis'e gelecek ve hangi düzenlemeleri içeriyor?

GENEL AF KONUSUNDA NET AÇIKLAMA

Bakan Tunç, "Af çıkacak mı?" sorusuna net yanıt verdi. Tunç, infaz sistemiyle ilgili önceki düzenlemelere değinerek, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.

Bunun yerine 11. Yargı Paketi'nin, toplumsal huzur ve güvenliği bozacak suçların yaptırımlarını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Meskun mahalde havaya silah atılmasına dair cezanın 1 yıldan 5 yıla çıkarılacağı taslağın Meclis'e sunulduğunu, kurusıkının da kapsama dahil olduğunu söyledi. Ayrıca düğün, nişan gibi kutlamalarda yapılan silah atmalarında cezanın artırılmasının planlandığını aktardı.

Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme gibi eylemlere de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemelerin TBMM'de olduğunu ifade eden Tunç, bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis gibi konuların da paketin kapsamına alındığını belirtti.

11. YARGI PAKETİ'NİN İÇERİĞİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin özellikle bilişim suçlarına odaklandığını açıkladı. Tunç, "Bilişim yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis ve kumar, gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden önemli konular. Yargının bu suçlarla etkin mücadele etmesi için gerekli düzenlemeleri hazırladık" dedi.

Taslağın milletvekillerinin değerlendirmesine sunulduğunu ve Meclis açıldığında, özellikle bilişim suçlarına dair düzenlemelerin gündeme geleceğini söyledi.

PAKETTEKİ ÖNE ÇIKAN MADDELER

Kutlama ve toplumsal huzuru bozan eylemler: Düğün, nişan, asker uğurlama gibi etkinliklerde havaya ateş açanlara yönelik cezaların artırılması planlanıyor. Kurusıkı dahil olmak üzere, ölüm veya yaralama olmadan da eylemin suç sayılması hedefleniyor.

