11. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler? 11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Yargı reformunda yeni bir adım olarak gündeme gelen 11. Yargı Paketi, son dakika gelişmeleriyle tartışma konusu oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin hazırlık süreci hakkında açıklamalarda bulunarak, Bakanlık olarak taslaklara teknik destek verdiklerini belirtti. "Af çıkacak mı?" sorusuna da yanıt veren Bakan Tunç, paketin içeriği ve uygulama takvimi konusunda bilgi verdi. Peki, 11. Yargı Paketi maddeleri ne zaman açıklanacak ve hangi yenilikleri kapsayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 10:25