Giriş Tarihi: 06.09.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:34
100 bin TL ihtiyaç kredisi alırsanız ödeyeceğiniz tutar ne kadar? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank faiz oranları

Kamu bankaları, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için eylül ayı itibarıyla yeni kredi paketlerini duyurdu. 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünenler, hangi bankadan ne kadar ödeyeceklerini araştırıyor. Peki, 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar geri ödersiniz?

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank

🔹Vade: 12

Aylık Taksit Tutarı: 12.308,54 TL

Faiz Oranı: %5,06

Toplam Geri Ödeme: 147.702,48 TL

🔹Vade: 24

Aylık Taksit Tutarı: 8.398,44 TL

Faiz Oranı: %5,06

Toplam Geri Ödeme: 201.562,56 TL

🔹Vade: 36

Aylık Taksit Tutarı: 7.316,35 TL

Faiz Oranı: %5,06

Toplam Geri Ödeme: 263.388,06 TL

Vakıfbank

🔹Vade: 12

Aylık Taksit Tutarı: 12.248,21 TL

Faiz Oranı: %4,99

Toplam Geri Ödeme: 146.978,44 TL

🔹Vade: 24

Aylık Taksit Tutarı: 8.330,02 TL

Faiz Oranı: %4,99

Toplam Geri Ödeme: 199.919,75 TL

🔹Vade: 36

Aylık Taksit Tutarı:7.240,52 TL

Faiz Oranı: %4,99

Toplam Geri Ödeme: 260.658,13 TL

Ziraat Bankası

🔹Vade: 12

Aylık Taksit Tutarı: 12.248,21 TL

Faiz Oranı: %4,99

🔹Vade: 24

Aylık Taksit Tutarı: 8.330,01 TL

Faiz Oranı: %4,99

🔹Vade: 36

Aylık Taksit Tutarı: 7.240,52 TL

Faiz Oranı: %4,99

Akbank

🔹Vade: 12

Aylık Taksit Tutarı: 11.770,61 TL

Faiz Oranı: %4,43

Toplam Geri Ödeme: 141.247,37 TL

🔹Vade: 24

Aylık Taksit Tutarı: 7.556,07 TL

Faiz Oranı: %4,3

Toplam Geri Ödeme: 181.345,66 TL

🔹Vade: 36

Aylık Taksit Tutarı: 6.128,30 TL

Faiz Oranı: %4,43

Toplam Geri Ödeme: 220.618,95 TL

Garanti BBVA

🔹Vade: 12

Aylık Taksit Tutarı: 12.769,95 TL

Faiz Oranı: %5,59

Toplam Geri Ödeme: 153.239,40 TL

🔹Vade: 24

Aylık Taksit Tutarı: 8.039,46 TL

Faiz Oranı: %4,69

Toplam Geri Ödeme: 192.947,18 TL

🔹Vade: 36

Aylık Taksit Tutarı: 6.602,28 TL

Faiz Oranı: %4,39

Toplam Geri Ödeme: 237.682,10 TL

