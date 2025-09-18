10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu? AGS öğretmen atamaları ne zaman? Branş ve kadro dağılımı....

İLK ETAPTA EN FAZLA ATAMA YAPILAN BRANŞLAR

İlk etapta gerçekleşen 15 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan verilen branşlar şu şekildeydi:

Sınıf öğretmenliği: 4.378

Özel eğitim öğretmenliği: 3.087

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 1.802

Okul öncesi öğretmenliği: 1.321

İngilizce öğretmenliği: 757

İkinci etap için kadro ve branş dağılımı ise MEB tarafından açıklandığında kamuoyuna duyurulacak.