10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu? AGS öğretmen atamaları ne zaman? Branş ve kadro dağılımı....
Öğretmen adaylarının gözü 10 bin kişilik yeni atama sürecinde. MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk etapta gerçekleşen 15 bin öğretmen alımının tamamlanmasıyla birlikte 10 bin öğretmen atamasının tarihi ve branş dağılımı merak konusu oldu. Peki 2025 yılı için 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 11:33