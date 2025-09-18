Viral Galeri Viral Liste 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu? AGS öğretmen atamaları ne zaman? Branş ve kadro dağılımı....

10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu? AGS öğretmen atamaları ne zaman? Branş ve kadro dağılımı....

Öğretmen adaylarının gözü 10 bin kişilik yeni atama sürecinde. MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk etapta gerçekleşen 15 bin öğretmen alımının tamamlanmasıyla birlikte 10 bin öğretmen atamasının tarihi ve branş dağılımı merak konusu oldu. Peki 2025 yılı için 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 11:33
10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu? AGS öğretmen atamaları ne zaman? Branş ve kadro dağılımı....

Öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği 10 bin kişilik atama süreci gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan 15 bin öğretmen alımının ardından ikinci etap için hazırlıklar başladı. Ancak Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak atamalara ilişkin resmi takvim henüz duyurulmadı.

10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu? AGS öğretmen atamaları ne zaman? Branş ve kadro dağılımı....

AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI, TAKVİM BEKLENİYOR

Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonuçları 13 Ağustos 2025'te açıklandı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğretmen adaylarının gözü, ikinci etap 10 bin atamanın ne zaman yapılacağına çevrildi. MEB'in yakın zamanda takvimi kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada atama sürecinin tüm aşamalarının mevzuata uygun şekilde ve titizlikle yürütüleceğini vurgulamıştı.

10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu? AGS öğretmen atamaları ne zaman? Branş ve kadro dağılımı....

İLK ETAPTA EN FAZLA ATAMA YAPILAN BRANŞLAR

İlk etapta gerçekleşen 15 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan verilen branşlar şu şekildeydi:

Sınıf öğretmenliği: 4.378

Özel eğitim öğretmenliği: 3.087

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 1.802

Okul öncesi öğretmenliği: 1.321

İngilizce öğretmenliği: 757

İkinci etap için kadro ve branş dağılımı ise MEB tarafından açıklandığında kamuoyuna duyurulacak.

10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu? AGS öğretmen atamaları ne zaman? Branş ve kadro dağılımı....

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvimi ve branş kontenjanlarını belirledikten sonra detayları paylaşacak.

SON DAKİKA