1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog: Bu hafta ŞOK indirimlerinde neler var? 2 kg un 44.90 TL, 500 g çay 149 TL

ŞOK marketin 1-7 Ekim 2025 aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Ev tekstilinden elektronik ürünlere, mutfak gereçlerinden temizlik malzemelerine kadar indirimli fırsatlar yer alıyor. Hesaplı alışveriş yapmak isteyenler, bu hafta raflarda hangi ürünlerde indirim olduğunu merak ediyor. Peki 1-7 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda sunulan avantajlı ürünler neler? İşte detaylı fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:25
ŞOK, Ekim ayının ilk aktüel katalog dönemini duyurdu. 1-7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak fırsatlar arasında ev ve mutfak ihtiyaçları, kişisel bakım ürünleri ve ev tekstili dikkat çekiyor. Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör ve ayakkabılık gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla ŞOK raflarında olacak. Peki bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda hangi avantajlar var? İşte 1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog listesi…

1-7 EKİM ŞOK AKTÜEL KATALOG

Lipton Earl Grey Demlik Poşet Çay 100'lü: 149 TL
Mis Tost Peyniri 1200 g: 305 TL
Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g: 65 TL
Mis Yoğurt 3 kg: 120 TL
Koska Tereyağı 500 g: 135 TL
Piyale Un 2 kg: 44 TL
Kabuklu Ceviz kg: 189 TL
Lio Salamura Siyah Zeytin 231-330 g: 64 TL

Pantene Şampuan Çeşitleri 400 ml: 89 TL
Hacı Şakir Sıvı Sabun 700 ml: 65 TL
Nivea El Kremi: 89 TL
Sensodyne Diş Macunu Çeşitleri: 111 TL-115 TL
Bebeland Bebek Bezi Çeşitleri: 125 TL-130 TL
Sleepy Temizlik Havlusu 3'lü: 75 TL

Paşabahçe Timeless Su Bardağı 4'lü: 349 TL
Paşabahçe Timeless Servis Tabağı:249 TL
Emaye Kızartma Tavası 26 cm: 269 TL
Kulplu Metal Ekmeklik: 149 TL
Bambu Çerçeveli Makyaj Aynası:169 TL
Yıldız Süzgeç: 25 TL
Sarımsak Rendesi: 25 TL

Arzum Dikey Elektrikli Süpürge: 1.499 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 2400 W: 3.599 TL
Kreutzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 269 TL
Arzum Prostyle Gold Saç Düzleştirici: 999 TL
Rosy Epilasyon Cihazı: 699 TL

