1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog: Bu hafta ŞOK indirimlerinde neler var? 2 kg un 44.90 TL, 500 g çay 149 TL

ŞOK, Ekim ayının ilk aktüel katalog dönemini duyurdu. 1-7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak fırsatlar arasında ev ve mutfak ihtiyaçları, kişisel bakım ürünleri ve ev tekstili dikkat çekiyor. Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör ve ayakkabılık gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla ŞOK raflarında olacak. Peki bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda hangi avantajlar var? İşte 1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog listesi…