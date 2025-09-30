1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog: Bu hafta ŞOK indirimlerinde neler var? 2 kg un 44.90 TL, 500 g çay 149 TL
ŞOK marketin 1-7 Ekim 2025 aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Ev tekstilinden elektronik ürünlere, mutfak gereçlerinden temizlik malzemelerine kadar indirimli fırsatlar yer alıyor. Hesaplı alışveriş yapmak isteyenler, bu hafta raflarda hangi ürünlerde indirim olduğunu merak ediyor. Peki 1-7 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda sunulan avantajlı ürünler neler? İşte detaylı fiyat listesi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:25