Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Başakşehir Ankaragücü maçı A Spor canlı izle | 2023 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

Başakşehir Ankaragücü maçı A Spor canlı izle | 2023 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Başakşehir, Ankaragücü ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak.

Giriş: 04 Mayıs 2023, Perşembe 16:11 Güncelleme: 04 Mayıs 2023, Perşembe 16:18

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Ankaragücü maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Januzaj, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Diack, Taylan, Hanousek, Zahid, Emre, Sowe

Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

OKAKA GERİ DÖNÜYOR
Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek. Okaka, son olarak turuncu-lacivertli ekibin 19 Mart'ta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada oynamıştı. İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev ise bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

Başakşehir Ankaragücü maçı A Spor canlı izle | 2023 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?
Sivas'ta sessiz gece! ZTK'da tur Kadıköy'e kaldı! Sivasspor 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor | İşte muhtemel 11'ler
Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-FB ZTK yarı final maçı ŞİFRESİZ CANLI nasıl izlenir?
Sivasspor Fenerbahçe maçı A Spor canlı izle | 2023 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?
BİZE ULAŞIN