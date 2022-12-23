Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu! İŞTE EŞLEŞMELER

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimine göre Alanyaspor, Galatasaray ile eşleşti. Ümraniyespor, Trabzonspor ile, Fenerbahçe – Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Beşiktaş ile aşleşti.

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