Canlı | Beşiktaş-Şanlıurfaspor canlı yayın izle! Dünya Kupası sonrası Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın sona ermesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin iddialı ekiplerinden Beşiktaş TFF 2.Lig temsilcisi Şanlıurfaspor'u evinde ağırlayacak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş: 21.12.2022 17:47 Güncelleme: 21.12.2022 18:00

Nefes kesen Dünya Kupası maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden sürerken 5.tur maçında Beşiktaş evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Necip, Umut Meraş, Gedson, Josef, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Muleka.

Şanlıurfaspor: Aydın, İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Cumali Bişi, Kemal Rüzgar, Behlül Aydın, Erkam Develi, Şahin Fıstıkcı, Semih Karadeniz, Mert Çapar, Barış Gök

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

KARTAL'DA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.

O İSİMLER FORMA BEKLEYECEK

Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde mücadelede sahaya çıkabilecek.

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