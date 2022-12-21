Canlı | Beşiktaş-Şanlıurfaspor canlı yayın izle! Dünya Kupası sonrası Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

Nefes kesen Dünya Kupası maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden sürerken 5.tur maçında Beşiktaş evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Necip, Umut Meraş, Gedson, Josef, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Muleka.
Şanlıurfaspor: Aydın, İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Cumali Bişi, Kemal Rüzgar, Behlül Aydın, Erkam Develi, Şahin Fıstıkcı, Semih Karadeniz, Mert Çapar, Barış Gök
BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
KARTAL'DA 2 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.
O İSİMLER FORMA BEKLEYECEK
Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde mücadelede sahaya çıkabilecek.