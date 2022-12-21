Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) maç keyfi A Spor'da yaşanıyor.

Saat 19.00'da Trabzonspor kendi evinde Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.

Maça dair tüm detayları ve önemli pozisyonları A.HABER.COM.TR'den takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ



Trabzonspor: Uğurcan - Larsen, Bartra, Hugo, Eren - Doğucan, Gbamin, Bardhi - Visca, Trezeguet - Umut



Y. Samsunspor: Aykut, Alim, Celil, Ahmet, Zeki, Ali Kaan, Laura, Soner, Yusuf Emre, Osman, Şener

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?



STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi | HAKEM: Kadir Sağlam

FIRTINA DERBİ ÖNCESİ MORAL PEŞİNDE

Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna güçlü adımlarla devam etmek için sahaya çıkıyor.

TRABZONSPOR'DA KİMLER EKSİK?



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz karşılaşmada forma giyemeyecek.

Visca'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

İŞTE ZTK'DA 5 TUR MAÇLARI

20 ARALIK 2022 SALI

13:00 MKE ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR

13:00 KASIMPAŞA – HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR

15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR – ESENLER EROKSPOR

17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR – MANİSA FK

19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE

21:00 FENERBAHÇE – İSTANBULSPOR

21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA

13:00 BITEXEN GİRESUNSPOR – TECO KARACABEY BELEDİYESPOR

15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK – UŞAKSPOR

17:00 CORENDON ALANYASPOR – EYÜPSPOR

19:00 TRABZONSPOR – YILPORT SAMSUNSPOR

21:00 BEŞİKTAŞ – ŞANLIURFASPOR

22 ARALIK 2022 PERŞEMBE

13:00 YUKATEL KAYSERİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ

15:00 ARABAM.COM KONYASPOR – BODRUMSPOR

17:00 GAZİANTEP FK – DYOREX BOLUSPOR

19:00 ADANA DEMİRSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR

21:00 GALATASARAY – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ