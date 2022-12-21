Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) maç keyfi A Spor'da yaşanıyor.
Saat 19.00'da Trabzonspor kendi evinde Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.
Maça dair tüm detayları ve önemli pozisyonları A.HABER.COM.TR'den takip edebilirsiniz...
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan - Larsen, Bartra, Hugo, Eren - Doğucan, Gbamin, Bardhi - Visca, Trezeguet - Umut
Y. Samsunspor: Aykut, Alim, Celil, Ahmet, Zeki, Ali Kaan, Laura, Soner, Yusuf Emre, Osman, Şener
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi | HAKEM: Kadir Sağlam
FIRTINA DERBİ ÖNCESİ MORAL PEŞİNDE
Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna güçlü adımlarla devam etmek için sahaya çıkıyor.
TRABZONSPOR'DA KİMLER EKSİK?
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz karşılaşmada forma giyemeyecek.
Visca'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.
İŞTE ZTK'DA 5 TUR MAÇLARI
20 ARALIK 2022 SALI
13:00 MKE ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR
13:00 KASIMPAŞA – HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR
15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR – ESENLER EROKSPOR
17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR – MANİSA FK
19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE
21:00 FENERBAHÇE – İSTANBULSPOR
21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA
13:00 BITEXEN GİRESUNSPOR – TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK – UŞAKSPOR
17:00 CORENDON ALANYASPOR – EYÜPSPOR
19:00 TRABZONSPOR – YILPORT SAMSUNSPOR
21:00 BEŞİKTAŞ – ŞANLIURFASPOR
22 ARALIK 2022 PERŞEMBE
13:00 YUKATEL KAYSERİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ
15:00 ARABAM.COM KONYASPOR – BODRUMSPOR
17:00 GAZİANTEP FK – DYOREX BOLUSPOR
19:00 ADANA DEMİRSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR
21:00 GALATASARAY – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ