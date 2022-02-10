Beşiktaş - Göztepe (CANLI İZLE) Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme maçında Beşiktaş Dolmabahçe'deki evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacak. Kara Kartal rakibini eleyerek kupada devam etmek isterken, Göztepe de aynı hedefle sahaya çıakcak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 10.02.2022 17:36 Güncelleme: 10.02.2022 17:42

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarından yaşanmaya devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belirleneceği son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. İki takım da tur biletini kaparak kupadaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

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KRİTİK MAÇ SAAT 20.30'DA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak Beşiktaş - Göztepe karşılaşması 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Josef, Pjanic, Emirhan, Larin, Batshuayi

Göztepe: .İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Angel, Berkan, Obinna, Halil, Soner, Ndiaye, Di Santo

BEŞİKTAŞ NASIL GELDİ?

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

GÖZTEPE'NİN KUPA YOLCULUĞU

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

LİGDE KARTAL GALİP

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

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