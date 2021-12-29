Son dakika: Fenerbahçe - Afyonspor maçı A Spor canlı izle! Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Afyonspor'u konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: BERKE, NAZIM, TİSSERAND, SZALAİ, NOVAK, CRESPO, MERT HAKAN, BURAK, İRFAN CAN, PELKAS, SERDAR

AFYONSPOR: ANIL, ALPER, EMRE, NAZMİ, ERDİNÇ, DOĞAN, DOĞUKAN, ERHAN, FATİH, CELAL, CİHAN

MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KANARYA DA 5 EKSİK

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak.

SON ŞAMPİYONLUK 2013'TE

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı 2013'ten bu yana müzesine götüremiyor. Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'u 1-0 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, daha sonra 2 kez final oynamasına rağmen ikincilikle yetindi. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 olmak üzere toplam 6 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

FENERBAHÇE - AFYONSPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ- 70,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK- 90,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK- 110,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK- 130,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK- 150,00 TL

MARATON ÜST E BLOK- 180,00 TL

MARATON ALT A-I BLOK- 200,00 TL

MARATON ALT B-H BLOK- 240,00 TL

MARATON ALT C-G BLOK- 280,00 TL

MARATON ALT D-F BLOK- 330,00 TL

MARATON ALT E BLOK - 400,00 TL