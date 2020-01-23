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Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılıların sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Giriş: 23.01.2020 19:30 Güncelleme: 23.01.2020 19:33

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayak maçında sarı-kırmızılılar, Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. İşte karşılaşmanın detayları...

İLK 11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Ömer, Sekidika, Adem Büyük

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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KİM NASIL TUR ATLAR?

Rize'de oynanan ilk maç Emre Akbaba ile Fernando Boldrin'in karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti. İki takımdan biri maçtan galip ayrılması durumunda tur atlayan ekip olacak. 0-0 beraberlik sarı-kırmızılılara yararken, 1-1'lik skor maçı uzatmaya götürecek. Diğer gollü beraberliklerde ise yeşil-mavili ekip adını bir üst tura yazdıracak

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