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24.01.2020

Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray rakibini 2-1 mağlup ederken çeyrek finale adını yazdırdı. Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesinin özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

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