Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maç sonucu | 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasından Süper Lig devi Beşiktaş'ı ağırlayan Anagold 24 Erzincanspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. İlk maçı kendi evinde 3-0 kazanan Beşiktaş, kupada yoluna devam etti.

Anagold 24Erzincanspor 1-0 Beşiktaş

Anagold 24 Erzincanspor 2-0 Beşiktaş

Erzincanspor'a galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 46. dakikasında Yunus Emre Cakir ve 88. dakikada Osmas Şahin'den geldi. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi 20 Aralık Cuma saat 12:00'de Riva'da çekilecek olan kura sonrasında belli olacak.

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR!

11'inci dakikada gelişen Erzincanspor atağında Kerem'in sol kanattan Beşiktaş ceza alanına girerken Hüseyin Çıray'a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girerken sert şutu kaleci Utku'da kaldı.

24'üncü dakikada Yunus Emre Çakır, rakibinden şık bir hareketle sıyrılıp, ceza sahası içinden vurdu, top kaleci Utku'da kaldı.

40'ıncı dakikada ev sahibi takımın atağında Halil'in sert şutunu kaleci Utku yumrukladı. Topu önünde bulan Halil'in ikinci kez vuruşu auta çıktı.45'inci dakikada ev sahibi takımın kazandığı köşe vuruşunda Ali'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Yunus Emre Çakır, topu ağlara gönderdi. 1-0.

Maçın ilk yarısı Anagold 24Erzincaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Abdurrahman ceza alanı dışından sert vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

58'inci dakikada sağ kanattan Orkan'ın ortasında arka direğe giden topu savunma uzaklaştırdı.64'üncü dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında Umut'un kafa şutunda top üst direkten geri döndü.

89'uncu dakikada kaleci Süleyman'ın vurduğu topu Ali kafasıyla Osman'ın önüne indirdi. Osman bir süre sürdüğü topu kaleci Utku'nun yanından ağlara gönderdi. 2-0.

Maçın orta hakemi Kutluhan Bilgiç'in 3 dakika uzattığı maçta başka gol olmadı. Anagold 24 Erzincanspor evinde Beşikaş'ı 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, ilk maçı 3-0 kazandığı için adını son 16 takım arasına yazdırdı.