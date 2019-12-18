24Erzincanspor 0-2 Beşiktaş maçının geniş özeti (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş Maçı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor'a konuk oldu. Beşiktaş, rakibi Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-0 kazandığı için Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdır. 24Erzincanspor Beşiktaş maçının geniş özetini ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.