OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI

%100
386.479
%84.4
326.200
321.685
4.515
|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
OSMANİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.81 10.929
%72.42 10.381
|
%23.19 3.299
%21.17 3.034
|
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.8 33.355
%63.44 32.605
|
%33.2 16.579
%30.74 15.796
|
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.85 2.303
%65.47 2.226
|
%31.15 1.042
%29.44 1.001
|
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.8 49.646
%58.57 48.200
|
%37.2 29.404
%33.46 27.538
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.22 104.509
%63.43 101.774
|
%32.78 50.966
%29.6 47.492
|
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.19 5.768
%61.2 5.534
|
%34.81 3.080
%32.55 2.943
|
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.53 6.432
%55.63 6.209
|
%40.47 4.373
%38.22 4.266