Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA OSMANİYE HASANBEYLİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
2.303 oy %68.85
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.042 oy %31.15
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

3.874

Katılım Oranı

%87.92

Kullanılan Oy

3.406

Geçerli Oy

3.345

Geçersiz Oy

61

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.226 oy %65.47
1.001 oy %29.44

OSMANİYE HASANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 15
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 3.345
%98.21
Geçersiz Oy 61
%1.79
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
OSMANİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100
%76.81 10.929
%72.42 10.381
%23.19 3.299
%21.17 3.034
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.8 33.355
%63.44 32.605
%33.2 16.579
%30.74 15.796
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.85 2.303
%65.47 2.226
%31.15 1.042
%29.44 1.001
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.8 49.646
%58.57 48.200
%37.2 29.404
%33.46 27.538
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.22 104.509
%63.43 101.774
%32.78 50.966
%29.6 47.492
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100
%65.19 5.768
%61.2 5.534
%34.81 3.080
%32.55 2.943
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%59.53 6.432
%55.63 6.209
%40.47 4.373
%38.22 4.266
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,871 | Katılım Oranı: %90.18
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.472,226 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %29.441,001 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.65158 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4415 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,261 | Katılım Oranı: %90.71
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.031,860 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %20.21578 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %12.69363 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.1533 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5917 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.319 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,243 | Katılım Oranı: %82.08
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.11,302 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.291,255 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.6242 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı