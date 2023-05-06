Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA OSMANİYE KADİRLİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
49.646 oy %62.8
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
29.404 oy %37.2
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

94.744

Katılım Oranı

%84.61

Kullanılan Oy

80.162

Geçerli Oy

79.050

Geçersiz Oy

1.112

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
48.200 oy %58.57
27.538 oy %33.46

OSMANİYE KADİRLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 290
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 79.050
%98.61
Geçersiz Oy 1.112
%1.39
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
OSMANİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100
%76.81 10.929
%72.42 10.381
%23.19 3.299
%21.17 3.034
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.8 33.355
%63.44 32.605
%33.2 16.579
%30.74 15.796
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.85 2.303
%65.47 2.226
%31.15 1.042
%29.44 1.001
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.8 49.646
%58.57 48.200
%37.2 29.404
%33.46 27.538
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.22 104.509
%63.43 101.774
%32.78 50.966
%29.6 47.492
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100
%65.19 5.768
%61.2 5.534
%34.81 3.080
%32.55 2.943
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%59.53 6.432
%55.63 6.209
%40.47 4.373
%38.22 4.266
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 94,684 | Katılım Oranı: %88.68
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.5748,200 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %33.4627,538 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %7.456,132 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.52429 oy
%100
Seçmen Sayısı: 89,130 | Katılım Oranı: %86.66
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.2244,534 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %2418,047 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %15.6311,753 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.56418 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.35264 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.24180 oy
%100
Seçmen Sayısı: 82,617 | Katılım Oranı: %75.88
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %51.331,654 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.4529,276 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.25774 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı