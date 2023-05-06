DENİZLİ TAVAS SEÇİM SONUÇLARI

%100
34.173
%87.74
29.983
29.371
612
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
DENİZLİ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.59 21.908
%53.85 20.761
|
%42.41 16.131
%39.31 15.157
|
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.95 2.397
%51.98 2.347
|
%45.05 1.965
%40.18 1.814
|
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.03 2.028
%47.67 1.873
|
%47.97 1.870
%47.09 1.850
|
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.14 1.924
%37.53 1.791
|
%59.86 2.869
%57.33 2.736
|
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.98 2.504
%52.51 2.367
|
%44.02 1.969
%41.68 1.879
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.51 3.387
%42.92 3.254
|
%54.49 4.056
%50.8 3.851
|
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%46.67 8.471
%43.19 8.074
|
%53.33 9.679
%48.38 9.045
|
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.89 5.721
%41.2 5.440
|
%56.11 7.315
%52.83 6.976
|
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.12 8.950
%66.05 8.364
|
%28.88 3.634
%26.82 3.396
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%46.05 2.707
%42.49 2.525
|
%53.95 3.171
%50.47 2.999
|
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.53 19.758
%47.68 19.032
|
%49.47 19.341
%46.32 18.492
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%46.35 3.227
%43.62 3.056
|
%53.65 3.735
%51.61 3.616
|
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.01 9.438
%44.06 8.995
|
%52.99 10.638
%48.72 9.945
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.42 8.030
%57.36 7.619
|
%37.58 4.835
%33.93 4.507
|
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.4 93.810
%39.64 90.562
|
%57.6 127.438
%52.44 119.815
|
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%46.34 102.012
%43.17 98.210
|
%53.66 118.123
%48.07 109.376
|
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.2 7.574
%34.25 7.357
|
%63.8 13.346
%59.8 12.845
|
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.37 5.519
%51.93 5.327
|
%45.63 4.631
%41.08 4.214
|
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.76 16.670
%52.82 15.680
|
%43.24 12.701
%40.47 12.014