Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA DENİZLİ MERKEZEFENDİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
93.810 oy %42.4
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
127.438 oy %57.6
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

250.410

Katılım Oranı

%89.42

Kullanılan Oy

223.906

Geçerli Oy

221.248

Geçersiz Oy

2.658

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
90.562 oy %39.64
119.815 oy %52.44

DENİZLİ MERKEZEFENDİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 694
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 221.248
%98.81
Geçersiz Oy 2.658
%1.19
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
DENİZLİ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100
%57.59 21.908
%53.85 20.761
%42.41 16.131
%39.31 15.157
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.95 2.397
%51.98 2.347
%45.05 1.965
%40.18 1.814
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100
%52.03 2.028
%47.67 1.873
%47.97 1.870
%47.09 1.850
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%40.14 1.924
%37.53 1.791
%59.86 2.869
%57.33 2.736
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%55.98 2.504
%52.51 2.367
%44.02 1.969
%41.68 1.879
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100
%45.51 3.387
%42.92 3.254
%54.49 4.056
%50.8 3.851
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100
%46.67 8.471
%43.19 8.074
%53.33 9.679
%48.38 9.045
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100
%43.89 5.721
%41.2 5.440
%56.11 7.315
%52.83 6.976
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%71.12 8.950
%66.05 8.364
%28.88 3.634
%26.82 3.396
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100
%46.05 2.707
%42.49 2.525
%53.95 3.171
%50.47 2.999
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100
%50.53 19.758
%47.68 19.032
%49.47 19.341
%46.32 18.492
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100
%46.35 3.227
%43.62 3.056
%53.65 3.735
%51.61 3.616
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100
%47.01 9.438
%44.06 8.995
%52.99 10.638
%48.72 9.945
KALE
Açılan Sandık Oranı %100
%62.42 8.030
%57.36 7.619
%37.58 4.835
%33.93 4.507
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100
%42.4 93.810
%39.64 90.562
%57.6 127.438
%52.44 119.815
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%46.34 102.012
%43.17 98.210
%53.66 118.123
%48.07 109.376
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%36.2 7.574
%34.25 7.357
%63.8 13.346
%59.8 12.845
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%54.37 5.519
%51.93 5.327
%45.63 4.631
%41.08 4.214
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100
%56.76 16.670
%52.82 15.680
%43.24 12.701
%40.47 12.014
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 250,208 | Katılım Oranı: %92.68
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %52.44119,815 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.6490,562 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %7.4517,023 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.471,071 oy
%100
Seçmen Sayısı: 215,760 | Katılım Oranı: %91.78
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %44.5786,659 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %37.7773,441 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %12.8124,906 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.077,912 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.581,127 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2381 oy
%100
Seçmen Sayısı: 189,951 | Katılım Oranı: %82.46
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %51.2578,909 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43.7367,320 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.027,731 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı