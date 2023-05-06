Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
13.786 oy %62.78
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
8.174 oy %37.22
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

32.721

Katılım Oranı

%68.25

Kullanılan Oy

22.332

Geçerli Oy

21.960

Geçersiz Oy

372

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
13.241 oy %59.03
7.770 oy %34.64

AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 142
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 21.960
%98.33
Geçersiz Oy 372
%1.67
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
AFYONKARAHİSAR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100
%61.4 4.023
%57.22 3.815
%38.6 2.529
%36.45 2.430
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100
%68.41 3.292
%63.62 3.102
%31.59 1.520
%29.41 1.434
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100
%75.42 20.466
%70.88 19.645
%24.58 6.670
%21.91 6.071
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100
%61.74 12.059
%57.31 11.502
%38.26 7.472
%36.27 7.279
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100
%69.4 5.855
%65.54 5.696
%30.6 2.582
%26.95 2.342
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100
%62.74 4.899
%59.79 4.759
%37.26 2.910
%33.14 2.638
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100
%59.78 17.721
%55.74 17.082
%40.22 11.924
%36.97 11.330
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.78 13.786
%59.03 13.241
%37.22 8.174
%34.64 7.770
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100
%59.97 2.920
%56.75 2.804
%40.03 1.949
%38.09 1.882
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100
%79.34 4.655
%75.62 4.438
%20.66 1.212
%19.54 1.147
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%80.57 14.599
%77.12 14.324
%19.43 3.521
%17.41 3.234
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%79.48 12.633
%75.64 12.228
%20.52 3.261
%17.1 2.764
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100
%61.77 937
%57.73 881
%38.23 580
%34.6 528
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.02 129.720
%63.01 125.945
%32.98 63.843
%28.71 57.387
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100
%70.53 24.520
%66.02 23.637
%29.47 10.247
%26.79 9.593
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%75.35 19.235
%71.6 18.650
%24.65 6.294
%22.11 5.760
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100
%71.75 17.410
%68.34 16.758
%28.25 6.855
%26.71 6.549
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
%36.08 3.722
%32.95 3.431
%63.92 6.593
%61.16 6.369
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 32,693 | Katılım Oranı: %70.42
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.0313,241 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %34.647,770 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.81,302 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.53118 oy
%100
Seçmen Sayısı: 27,862 | Katılım Oranı: %81.4
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.7513,771 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.325,557 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %10.652,337 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.67146 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4191 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2145 oy
%100
Seçmen Sayısı: 29,026 | Katılım Oranı: %75.24
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.112,630 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.378,415 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.53327 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı